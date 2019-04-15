Финансы

Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,2%Финмаркет вчера в 03:03

Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса Мосбиржи на 0,2%, РТС - на 0,18% на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу благодаря позитивным статданным по экономике Китая, а также сильной отчетности американских банков.
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Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне»

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