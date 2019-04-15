Финансы
Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,2%Финмаркет вчера в 03:03
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса Мосбиржи на 0,2%, РТС - на 0,18% на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу благодаря позитивным статданным по экономике Китая, а также сильной отчетности американских банков.
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Происшествия
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
Обновлено в 01:19
Единоборства
Блогер Тарасов победил Дацика, но не смог встать с ринга
Блогер Артем Тарасов одержал победу над националистом, экс-бойцом смешанного стиля и тайского бокса Вячеславом Дациком, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ в понедельник, 15 апреля.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен: сейчас эксперты оценивают масштаб разрушений и определяют устойчивость конструкций, а следователи выясняют причины возгорания.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
«Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву
Обновлено в 06:09
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Общество
Самым сухим днём с начала года в Москве стало 15 апреля
Понедельник, 15 апреля, стал самым сухим днём в столице с начала 2019 года, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал «Метеоновости».
Обновлено в 07:30
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Экономика
Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах
О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 07:41
Общество
Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора
Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Политика
Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме
Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
Обновлено в 07:35
Политика
В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си
Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".
Обновлено в 06:27
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионаж
Норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 06:02
Авто
Ford Fiesta и Focus получили обновление в системе безопасности
Обновлено вчера в 02:45
Здоровье
Копейчане пожаловались главе региона на нехватку скорых
Есть на что пожаловаться и горожанам. Люди рассказали Алексею Текслеру о нехватке машин скорой помощи.
Обновлено в 04:47
Кино
Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов
Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Политика
Президент России подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит запрет на размещение гостиниц в домах, в которых располагаются частные квартиры.
Обновлено вчера в 23:06