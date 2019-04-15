Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,2%Финмаркет вчера в 03:03

Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса Мосбиржи на 0,2%, РТС - на 0,18% на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу благодаря позитивным статданным по экономике Китая, а также сильной отчетности американских банков.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".

Хоккей Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

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Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен: сейчас эксперты оценивают масштаб разрушений и определяют устойчивость конструкций, а следователи выясняют причины возгорания.

Общество Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.

Общество Самым сухим днём с начала года в Москве стало 15 апреля Понедельник, 15 апреля, стал самым сухим днём в столице с начала 2019 года, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал «Метеоновости».

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Шоу-бизнес Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".

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Общество Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.

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Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.

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Происшествия Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионаж Норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Здоровье Копейчане пожаловались главе региона на нехватку скорых Есть на что пожаловаться и горожанам. Люди рассказали Алексею Текслеру о нехватке машин скорой помощи.