Финансы

Российский рынок акций открылся ростом индексовФинмаркет 03:03

Европейские рынки акций завершили торги в понедельник без единой динамики По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы изменились разнонаправленно: инвесторы ожидают итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ умеренно растет на внешнем позитиве

ПРАЙМ03:17

Торги на российском рынке акций начались в «зеленой зоне»

Росбалт03:40

Цели по индексу МосБиржи - 2740 и 2755 пунктов

Finam.Ru03:10

Фондовые торги в России открылись ростом

Банки.ру03:04

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:19

Российский рынок акций открылся ростом индексов

Финмаркет03:03

Корпоративные новости оказались важнее ключевой ставки

DP.RU28 июля в 13:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:09, Вашингтон
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество

В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 1 млн га

Обновлено в 00:14
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах

Обновлено в 03:50
Политика

«Досье»: Версию убийства трех россиян в ЦАР придумали люди Пригожина

Версию об убийстве трех россиян в Центральноафриканкой Республике (ЦАР) составили люди, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Обновлено в 03:59
Политика

Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов

Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 30 июля, рассказали о состоянии знаменитой актрисы Инны Чуриковой.
Обновлено в 02:49
Происшествия

На полигоне под Екатеринбургом погиб солдат-срочник

Обновлено в 04:39
Происшествия

Бывший вице-губернатор Челябинской области попал в аварию

Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший вице-губернатор Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Обновлено 28 июля в 23:00
Футбол

Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля

Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Молдавия объявила в международный розыск мужа Жасмин

Молдавия объявила в международный розыск депутата Илана Шора, супруга российской певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Обновлено в 04:20
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено вчера в 12:42
Политика

Аваков обвинил Порошенко во лжи

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Футбол

Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»

Друзья говорили мне: "Наслаждайся жизнью".
Обновлено в 03:18
Политика

Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал

Обновлено в 03:48
Технологии

Facebook прекратит работу над Libra из-за давления регуляторов

Давление регуляторов на будущую криптовалюту Libra привело к тому, что сам Facebook признал - проект, возможно, придётся прекратить.
Обновлено в 04:45
Хоккей

Алиса Знарок: Панарин не каблук, он сам выбрал Нью-Йорк

Партнер Панарина по "Коламбусу" голкипер Сергей Бобровский в июле перешел во "Флориду".
Обновлено в 01:25
Политика

В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес

Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста

Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Путешествия

Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

Обновлено в 03:49
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Политика

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Политика

Путин поручил ФАС обратить внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах

В ходе рабочей встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым президент России Владимир Путин поднял вопрос о росте тарифов ЖКХ, пишет RT.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия

Защита обжалует приговор по делу об убийстве полицейских в Астрахани

Защита обжалует приговор семерым фигурантам дела об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани в 2017 году, сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых Рамазан Османов.
Обновлено в 04:32
ещё по теме
Главное