Финансы
Российский рынок акций открылся ростом индексовФинмаркет 03:03
Европейские рынки акций завершили торги в понедельник без единой динамики По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы изменились разнонаправленно: инвесторы ожидают итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:09, Вашингтон
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
«Досье»: Версию убийства трех россиян в ЦАР придумали люди Пригожина
Версию об убийстве трех россиян в Центральноафриканкой Республике (ЦАР) составили люди, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Обновлено в 03:59
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 30 июля, рассказали о состоянии знаменитой актрисы Инны Чуриковой.
Обновлено в 02:49
Происшествия
На полигоне под Екатеринбургом погиб солдат-срочник
Обновлено в 04:39
Происшествия
Бывший вице-губернатор Челябинской области попал в аварию
Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший вице-губернатор Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Обновлено 28 июля в 23:00
Футбол
Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля
Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Молдавия объявила в международный розыск мужа Жасмин
Молдавия объявила в международный розыск депутата Илана Шора, супруга российской певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Обновлено в 04:20
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Футбол
Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»
Друзья говорили мне: "Наслаждайся жизнью".
Обновлено в 03:18
Технологии
Facebook прекратит работу над Libra из-за давления регуляторов
Давление регуляторов на будущую криптовалюту Libra привело к тому, что сам Facebook признал - проект, возможно, придётся прекратить.
Обновлено в 04:45
Хоккей
Алиса Знарок: Панарин не каблук, он сам выбрал Нью-Йорк
Партнер Панарина по "Коламбусу" голкипер Сергей Бобровский в июле перешел во "Флориду".
Обновлено в 01:25
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Обновлено в 03:49
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин поручил ФАС обратить внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах
В ходе рабочей встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым президент России Владимир Путин поднял вопрос о росте тарифов ЖКХ, пишет RT.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
Защита обжалует приговор по делу об убийстве полицейских в Астрахани
Защита обжалует приговор семерым фигурантам дела об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани в 2017 году, сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых Рамазан Османов.
Обновлено в 04:32