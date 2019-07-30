Финансы
Российский рынок акций открылся ростом индексовФинмаркет вчера в 03:03
Европейские рынки акций завершили торги в понедельник без единой динамики По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы изменились разнонаправленно: инвесторы ожидают итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
Общество
В России упрощается порядок сделок с недвижимостью
В России упрощаются правила проведения сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено вчера в 03:49
Происшествия
В Красноярском крае на тушение лесных пожаров отправили самолеты
В Красноярском крае для тушения лесных пожаров начали привлекать самолеты.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Петербурге задержали главу компании «Норман»
Главу строительной компании «Норман» Виктора Смирнова задержали в Петербурге.
Обновлено в 05:24
Авто
Названы самые популярные премиальные SUV в России
Специалисты изучили рынок кроссоверов стоимостью 2-5 миллионов рублей в России по итогам первых шести месяцев 2019 года.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Футбол
Малком 2 августа пройдет медосмотр в «Зените»
По данным Sky Sport Italia, бразилец 2 августа пройдет медосмотр в питерском клубе, после чего подпишет контракт.
Обновлено в 10:12
Экономика
Sony пригрозила поднять цены на PlayStation в США
Игровые консоли Sony PlayStation могут подорожать в США, если Вашингтон продолжит повышать тарифы на детали, которые используются в производстве приставок в Китае.
Обновлено в 03:19
Энергетика
Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть
Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" выплатила украинской компании "Укртранснафта" 2,3 миллиона евро в качестве части компенсации за ущерб о попадания некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 09:59
Политика
Торговые переговоры Китая и США в Шанхае завершились раньше срока
Повышение пошлин на импортируемые в США китайские товары вступило в силу в мае этого года.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
В ДНР заявили о готовности продолжить мирный процесс
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) заявила о готовности обсуждать с представителями Украины возможность создания новых участков для разведения сил в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.
Обновлено в 11:27
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Примерный перечень составили эксперты Института развития интернета. Полноценные аналоги существуют в 9 из 12 категорий.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
Обновлено в 10:01
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Москва названа лучшим студенческим городом России
Обновлено в 10:25
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Общество
Музыкальный марафон пройдет на ВДНХ в честь 80-летия выставки
Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, Валерия, группы "Несчастный случай", Uma2rman и "Земляне" выступят на концерте в честь 80-летия ВДНХ 1 августа.
Обновлено в 01:56
Политика
Комитет Сената проголосовал за санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока – 2", передает в среду агентство Рейтер.
Обновлено в 11:30
Политика
Иркутский губернатор отреагировал на критику Путина
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал слова Владимира Путина о действиях властей региона во время паводка.
Обновлено в 10:35
Технологии
На Huawei появится российская операционная система
Пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei будет запущен до конца 2019 года, сообщил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов.
Обновлено в 11:34
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40