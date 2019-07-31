Финансы

Российский рынок акций открылся ростом индексовФинмаркет вчера в 03:03

Европейские рынки акций завершили торги в понедельник без единой динамики По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы изменились разнонаправленно: инвесторы ожидают итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
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Рынок российских акций вышел в плюс

Московский Комсомолец07:03

Индексы РФ завершили торги в «зеленой зоне»

Банки.ру11:55

Рынок акций РФ спустя час торгов ушел в небольшой минус под давлением внешнего негатива

Финмаркет05:16

Отчеты крупнейших европейских компаний настроили инвесторов на пессимистичный лад

Finam.Ru03:40

Российский фондовый рынок открылся без единой динамики

Росбалт03:40

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:11

Рынок акций РФ вышел в плюс, несмотря на падение мировых рынков

Интерфаксвчера в 12:52
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Происшествия

Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси

Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.
Обновлено в 09:19
Футбол

Российская премьер-лига не стала переносить матч «Спартак» – «Динамо»

Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена".
Обновлено в 11:31
Футбол

«Факел» подписал Яковлева и Коряна

Обновлено в 13:56
Политика

Путин подключил военных к тушению сибирских пожаров

Обновлено в 12:53
Футбол

«Рома» победила «Перуджу» в товарищеском матче

«Рома» оказалась сильнее «Перуджи» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Обновлено в 17:02
Происшествия

МИД Чехии подвергся хакерской атаке

Компьютерная сеть Министерства иностранных дел Чехии поверглась кибератаке.
Обновлено в 16:00
Экономика

Суд в Киеве приостановил продажу акций «дочки» ВЭБа

Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка («дочка» ВЭБ.РФ), сообщает пресс-служба российской госкорпорации.
Обновлено в 14:46
Политика

Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 12:42
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:31
Футбол

«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов

Словенский "Марибор" уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:04
Гаджеты

Беззеркальной камере Canon EOS R L приписывают разрешение 75 Мп

Обновлено в 11:50
Общество

Greenpeace: лесные пожары в Сибири ускорили глобальное потепление

Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес

«Серябкина вышла голой в мусульманской стране»: лучшие и худшие наряды «Жары-2019»

В минувшее воскресенье в Баку завершился грандиозный фестиваль «Жара».
Обновлено в 14:00
Политика

Россия представит на МАКС-2019 новейшие модификации Ил-76 и Ил-78

Обновлено в 13:14
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Пенсионный фонд России с 1 августа пересчитает страховые выплаты пенсионерам, работавшим в 2018 году.
Обновлено в 11:33
Политика

Россия не намерена менять свою политику из-за ситуации с ДРСМД

Москва в ближайшие дни не намерена предпринимать каких-либо шагов по изменению своей политики в связи с предстоящим прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено вчера в 16:36
Футбол

Сульшер отказался говорить о трансфере Дибалы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер после победы над "Кристиансунном" в товарищеском матче (1:0) отказался говорить о трансферах.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17

Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено в 13:00
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Политика

Муниципальные депутаты подали заявки на проведение пикетов на Бульварном кольце 3 августа

«Сегодня муниципальные депутаты Москвы, члены Ассоциация независимых депутатов подали заявки в префектуру Центрального административного округа на проведение пикетов на Бульварном кольце с 14 до 17 часов», – написал в Facebook глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.
Обновлено в 14:07
Авто

Построена самая быстрая газонокосилка в России

Обновлено в 15:51
Футбол

«Наполи» включился в борьбу за форварда «Кристал Пэлас» Заа

Крайний нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа привлек внимание «Наполи».
Обновлено в 17:36
Политика

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Наука

Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде

Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Политика

Суд США закрыл дело о «взломе серверов» Демократической партии

Американский суд закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли российские власти, ГРУ, а также предвыборный штаб президента США Дональда Трампа якобы в "причастности" взлома серверов Демократической партии.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Здоровье

Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа

Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Футбол

Пуйоль: «„Реал“ хотел, чтобы мы с Роналдиньо перешли к ним»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль признался, что мадридский «Реал» дважды пытался его приобрести: в 2002 и 2004 году.
Обновлено в 15:52
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