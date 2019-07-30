Финансы

Российский рынок акций открылся ростом индексовФинмаркет 03:03

Европейские рынки акций завершили торги в понедельник без единой динамики По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы изменились разнонаправленно: инвесторы ожидают итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
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Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне укрепления рубля

ПРАЙМ08:38

Индексы РФ завершили торги разнонаправленно

Банки.ру11:55

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:19

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

ТАСС12:40

Цели по индексу МосБиржи - 2740 и 2755 пунктов

Finam.Ru03:10

Торги на российском рынке акций начались в «зеленой зоне»

Росбалт03:40

Рынок акций РФ после позитивного открытия спустя час торгов ушел в легкий «минус»

Финмаркет05:30
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Происшествия

Задержан ректор Дагестанского госуниверситета

Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Политика

На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС

В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае

Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.
Обновлено в 23:09
Политика

Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Обновлено в 14:30
Авто

Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет

Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Музыка

Липчанин побывал на концерте Rammstein и сделал прямой эфир

Обновлено в 04:09
Политика

Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири

В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Политика

На Украине арестовали российский танкер

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Общество

Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве задержан

На западе Москвы задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой было найдено в чемодане в одной из столичных квартир.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие

В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве

Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Политика

Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального

Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.
Обновлено в 14:59
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика

Военный парад в Киеве заменили на шествие Зеленского

Вместо военного парада в День независимости в Киеве состоится «шествие достоинства», с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщил во вторник глава офиса президента Андрей Богдан.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce

Обновлено в 15:53
Авто

Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем

Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.
Обновлено в 08:14
Кино

В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн»

В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).
Обновлено в 04:39
Происшествия

Пожар в Самаре распространился на восемь домов

Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено в 13:30
Энергетика

Путин подписал направленный на стабилизацию цен на бензин закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо в стране.
Обновлено в 23:20
Экономика

Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»

Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено в 12:18
Здоровье

Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху

Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Гаджеты

Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового года

Для сравнения: в третьем квартале 2018 финансового года смартфонов iPhone было продано на сумму 29,470 млрд долларов, то есть за год продажи сократились на 12%.
Обновлено в 18:23
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона

Обновлено в 14:08
Происшествия

Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях

Обновлено в 14:45
Авто

Объявлена российская стоимость нового кроссовера Changan CS35 Plus

Обновлено в 12:06
Политика

Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено в 23:11
Армия и оружие

Пентагон намерен исследовать северные регионы России для нужд армии

Предполагается, что компании должны будут исследовать такие регионы, как остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью

Обновлено в 22:32
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