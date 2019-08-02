Финансы
Российский рынок акций открылся падением индексовФинмаркет 03:24
Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Общество
Петербургский отель с поцеловавшимися членами Rammstein взяли в осаду
Жители Санкт-Петербурга узнали, в каком отеле остановились члены немецкой метал-группы Rammstein, и окружили здание.
Обновлено в 05:18
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков
Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:41
Политика
В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале
В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.
Обновлено в 11:30
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО
Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 09:35
Политика
В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии
Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.
Обновлено в 12:21
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Хоккей
Стал известен капитан «Авангарда» в новом сезоне
Капитаном омского «Авангарда» в сезоне-2019/20 назначен защитник Алексей Емелин.
Обновлено в 12:32
Политика
Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии
Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Хоккей
Граньяни вернулся в минское «Динамо»
Приезд игрока в Минск ожидается сразу после турнира в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:57
Общество
Названо самое чистое место для купания в Крыму
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что молится за сохранение России
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
48-летняя Евгения Крюкова показала шикарную фигуру в купальнике
Звезда «Петербургских тайн» даст фору любой модели. Евгении Крюковой никак не даешь ее возраст — в июне актрисе исполнилось 48 лет.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во Франции
Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Зарезавший полицейского россиянин оказался пожарным
Убийство полицейского в Сургуте произошло 1 августа. Вечером в полицию поступило сообщение о подозрительном гражданине на улице Пушкина.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
По делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще 5 человек
Задержан и ожидает суда по мере пресечения еще один участник протестов 27-го июля – это студент Высшей школы экономики Егор Жуков, за которого поручилась проректор вуза Валерия Касамара.
Обновлено в 10:30
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59