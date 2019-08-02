Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.

Общество Петербургский отель с поцеловавшимися членами Rammstein взяли в осаду Жители Санкт-Петербурга узнали, в каком отеле остановились члены немецкой метал-группы Rammstein, и окружили здание.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Происшествия Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.

Политика В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Происшествия Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.

Происшествия Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).

Политика В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.

Происшествия Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.

Политика Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Хоккей Граньяни вернулся в минское «Динамо» Приезд игрока в Минск ожидается сразу после турнира в Нижнем Новгороде.

Общество Названо самое чистое место для купания в Крыму Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.

Шоу-бизнес 48-летняя Евгения Крюкова показала шикарную фигуру в купальнике Звезда «Петербургских тайн» даст фору любой модели. Евгении Крюковой никак не даешь ее возраст — в июне актрисе исполнилось 48 лет.

Происшествия Тушивший пожары самолет разбился во Франции Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.

Происшествия В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.

Происшествия Зарезавший полицейского россиянин оказался пожарным Убийство полицейского в Сургуте произошло 1 августа. Вечером в полицию поступило сообщение о подозрительном гражданине на улице Пушкина.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Происшествия По делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще 5 человек Задержан и ожидает суда по мере пресечения еще один участник протестов 27-го июля – это студент Высшей школы экономики Егор Жуков, за которого поручилась проректор вуза Валерия Касамара.