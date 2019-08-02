Финансы

Российский рынок акций открылся падением индексовФинмаркет 03:24

Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.
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Доллар и евро подорожали на фоне новостей о санкциях и пошлинах

Вести.Ru09:57

Дневной обзор рынка акций 02.08.2019. Российский рынок получил тройной удар, но до выноса с ринга далеко

Глас Народа09:08

Рынок акций открылся падением индексов на 1,2-2% на санкциях США

Интерфакс03:23

Трамп обвалил российский рубль

Новый День06:37

Трамп обвалил российский рынок

Lenta.ru04:46

Российский рынок акций открылся падением индексов

Финмаркет03:24

Плохие новости из Вашингтона: твит Трампа и новые санкции напугали инвесторов

Forbes09:21
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Политика

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Общество

Петербургский отель с поцеловавшимися членами Rammstein взяли в осаду

Жители Санкт-Петербурга узнали, в каком отеле остановились члены немецкой метал-группы Rammstein, и окружили здание.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек

Обновлено в 02:40
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами

Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков

Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:41
Политика

В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России

США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале

В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.
Обновлено в 11:30
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Происшествия

Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО

Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 09:35
Политика

В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии

Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.
Обновлено в 12:21
Общество

Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка

Обновлено в 04:55
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Обновлено в 08:29
Хоккей

Стал известен капитан «Авангарда» в новом сезоне

Капитаном омского «Авангарда» в сезоне-2019/20 назначен защитник Алексей Емелин.
Обновлено в 12:32
Политика

Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии

Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Хоккей

Граньяни вернулся в минское «Динамо»

Приезд игрока в Минск ожидается сразу после турнира в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:57
Общество

Названо самое чистое место для купания в Крыму

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что молится за сохранение России

Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

48-летняя Евгения Крюкова показала шикарную фигуру в купальнике

Звезда «Петербургских тайн» даст фору любой модели. Евгении Крюковой никак не даешь ее возраст — в июне актрисе исполнилось 48 лет.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Тушивший пожары самолет разбился во Франции

Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Зарезавший полицейского россиянин оказался пожарным

Убийство полицейского в Сургуте произошло 1 августа. Вечером в полицию поступило сообщение о подозрительном гражданине на улице Пушкина.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

По делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще 5 человек

Задержан и ожидает суда по мере пресечения еще один участник протестов 27-го июля – это студент Высшей школы экономики Егор Жуков, за которого поручилась проректор вуза Валерия Касамара.
Обновлено в 10:30
Политика

Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59
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