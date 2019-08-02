Финансы
Российский рынок акций открылся падением индексовФинмаркет 03:24
Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Армия и оружие
НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД
В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Политика
Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключить соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 16:41
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже
В Париже женщина, выдав себя за принцессу из ОАЭ, ограбила ювелирный магазин на €1,6 млн.
Обновлено в 11:50
Музыка
Жительница Канады отогнала пуму песней группы Metallica
Обновлено в 05:06
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике в Одинцово ликвидирован
В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Там загорелся склад с автомобильными тентами.
Обновлено в 17:09
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено в 12:24
Общество
Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 11:50
Футбол
«Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку Модрича
По информации Sky Sports, мадридский клуб хочет обойти в борьбе за игрока "Барселону" и готов включить в возможную сделку ряд своих игроков, включая полузащитника Луку Модрича.
Обновлено в 16:46
Политика
Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского вида на жительство гражданам Украины.
Обновлено в 15:58
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Экономика
Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров
Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.
Обновлено в 12:30
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Космос
Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя
Обновлено в 08:01
Футбол
РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено в 13:46
Футбол
Ларссон рассказал о переходе в «Спартак»
Обновлено в 15:44
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Гаджеты
Xiaomi представила кнопочный геймпад для Redmi K20 и K20 Pro
Обновлено в 16:08
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52