Финансы
Российский рынок акций открылся падением индексовФинмаркет 03:24
Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Политика
Глава офиса Зеленского прокомментировал своё заявление об отставке
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности.
Обновлено в 09:55
Происшествия
На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция
Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Космос
NASA показала впечатляющее фото космической «бабочки» в Сети
Аэрокосмическая компания NASA опубликовала недавно в Сети фотографию космической «бабочки».
Обновлено в 05:13
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Интернет
Samsung и Sony возродят технологию UWB
Обновлено в 08:37
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД
В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:17
Недвижимость
ВТБ за полгода выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
ВТБ за первое полугодие 2019 года заключил около 3,2 тыс. ипотечных сделок на сумму почти 10 млрд руб. в рамках ипотечной программы с господдержкой.
Обновлено в 07:12
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп подтвердил возможность блокады Венесуэлы со стороны США
Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность блокады Венесуэлы.
Обновлено вчера в 18:21
Армия и оружие
Лазерные системы повысят живучесть американских летательных аппаратов
К моменту подписания контракта компания уже установила подобные системы примерно на 1 500 воздушных судов, относящихся к 80 различным типам летательных самолетов, включая самолеты, вертолеты, конвертопланы и т. д. Отметим, что указанные системы ЛСИП служат для повышения живучести воздушного судна в условиях боевых действий.
Обновлено в 12:27
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Политика
Сеул исключит Японию из списка «доверенных партнеров»
Сеул намерен предпринять зеркальные ответные меры в отношении Японии, которая усилила контроль за поставками в Южную Корею электронных компонентов, исключив ее из списка «благонадежных» покупателей.
Обновлено в 06:36
Здоровье
«Росконтроль» рассказал, как не подхватить сальмонеллез и листериоз
«Росконтроль» рассказал, как не заболеть острыми инфекционными заболеваниями — сальмонеллезом и листериозом.
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Елизавета II нашла для Меган Маркл мудрую наставницу
Елизавета II нашла мудрую наставницу для Меган Маркл, которая сможет набраться опыта в вопросах поведения.
Обновлено в 12:09
Общество
Семьи с ипотекой разводятся реже, показало исследование
Семьи, которые выплачивают ипотеку, разводятся реже.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20
Политика
Медведев назвал Курилы российским субъектом
Российский премьер Дмитрий Медведев завил, что Курильские острова являются землей России после сообщения японского МИД, выразившего сожаление из-за его поездки на остров Итуруп, передает ТАСС.
Обновлено в 02:09