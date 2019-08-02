Финансы

Российский рынок акций открылся падением индексовФинмаркет 03:24

Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.
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Тотальный risk off не обошел стороной российские биржевые площадки

Finam.Ru14:00

Рынок акций открылся падением индексов на 1,2-2% на санкциях США

Интерфакс03:23

Рынок акций РФ упал на фоне обострения торговых и санкционных опасений

ПРАЙМ12:54

Индекс РТС упал ниже отметки в 1300 пунктов

News.ru09:16

Рынок акций РФ на неделе снизился на новостях из США, индекс РТС опустился к уровням начала лета

Финмаркет12:39

Российский рынок акций теряет по индексам 1-2%

РЕН ТВ03:29

Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 2-3,9% из-за внешнего фона

ТАСС12:57
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Политика

В Закарпатье насчитали около 300 тысяч граждан Венгрии

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что паспорта Венгрии имеют около 300 тыс. жителей Закарпатской области.
Обновлено в 12:43
Политика

В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России

США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Наука

Лед в замерзающих каплях похож на губку, выяснили ученые

Физики из Китайской Народной Республики изучили процесс образования льда в охлажденных каплях воды и сделали неожиданное открытие — выяснилось, что лед в каплях имеет вид пористой структуры, напоминающей губку.
Обновлено в 04:21
Здоровье

Диетолог поспорил с тайваньскими учёными о пользе бега для похудения

Обновлено в 08:32
Космос

Вперед, кролик Энерджайзер! Ровер Mars 2020 получает свою ядерную «батарейку»

Ядерные реакторы применяются на аппаратах-близнецах Voyager («Вояджер»), находящихся в данное время в межзвездном пространстве; спутником New Horizons («Новые горизонты»), прошедшим в 2015 г. мимо Плутона, а также марсианским ровером НАСА Curiosity, научным предшественником вездехода Mars 2020.
Обновлено в 11:56
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Общество

Финляндия ужесточает требования для получения визы

В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено в 00:23
Общество

Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Общество

Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет

Обновлено в 03:42
Политика

Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.
Обновлено в 20:06
Футбол

Цорн рассказал, что «Спартак» скоро сделает заявление по трансферу Тиля

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, что в скором времени клуб сделает заявление по поводу возможного трансфера полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.
Обновлено в 16:45
Наука

Учёные назвали основную причину развития рака

Оказалось, что высокий риск развития рака связан с дисфункцией гена TP53, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Мужчина угнал полицейскую машину, чтобы догнать эвакуированное авто

В Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, пытаясь догнать эвакуатор, который увез его легковушку, сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 17:05
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Футбол

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса

В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Обновлено в 10:11
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Футбол

Семак надеется, что «Зенит» приобретет еще одного легионера

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что в команде появится еще один новый футболист и, скорее всего, это будет иностранец.
Обновлено в 10:28
Экономика

Производство вина на Кубани с начала года выросло на 11%

На 11% увеличен выпуск винодельческой продукции в Краснодарском крае с начала 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона по итогам совещания по вопросам развития отрасли 2 августа.
Обновлено в 10:59
Политика

Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны

Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено в 08:28
Футбол

ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова

Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

«Моя попа красивее ваших лиц»: голая Волочкова ответила хейтерам

Балерина Анастасия Волочкова сравнила свою пятую точку с лицами своих хейтеров, заявив, что ее часть тела красивее.
Обновлено в 21:31
Общество

В Петербурге суд отказал в иске победителям «Бешеной сушки»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга, выслушав мнения сторон, в удовлетворении исковых требований супругов Децик отказал, сообщили 2 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:04
Космос

Скотт Уоринг увидел на Марсе каменный забор

Обновлено в 16:59
Армия и оружие

Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада

Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес

Лолита Милявская после развода не собирается ничего в себе менять

Певица наслышана, что многие женщины после непростого развода с любимым человеком пытаются начать жизнь с чистого листа, и начинают его с новой прически, макияжа, обновления гардероба и тому подобное.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесной пожар

Самолет-амфибия, тушивший в пятницу лесной пожар во французском департаменте Гар, потерпел крушение в коммуне Женерак, сообщает портал France Info.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Участники АрМИ-2019 в Казахстане посетили праздничный концерт

Обновлено в 20:16
Политика

Путин упростил получение права на временное проживание в России

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 12:51
Музыка

Maruv выпустила новую песню на русском языке

Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
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