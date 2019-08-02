Мировые торговые площадки, включая российские, отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на товары из Китая и новых антироссийских санкциях, сообщает ТАСС.

Доллар и евро подорожали на фоне новостей о санкциях и пошлинах

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