Финансы

Доллар и евро подорожали на фоне новостей о санкциях и пошлинахВести.Ru 09:57

Мировые торговые площадки, включая российские, отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на товары из Китая и новых антироссийских санкциях, сообщает ТАСС.
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Тотальный risk off не обошел стороной российские биржевые площадки

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