Экономика

Российский рынок акций открылся падением индексовФинмаркет 03:24

Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российский рынок акций теряет по индексам 1-2%

РЕН ТВ03:29

Российский рынок акций открылся падением индексов

Финмаркет03:24

Рынок акций открылся падением индексов на 1,2-2% на санкциях США

Интерфакс03:23

Рынок акций РФ теряет до 2%, индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов

ПРАЙМ03:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:03, Ашберн
Общество

Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова может стать директором «Дикси»

Обновлено в 03:03
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Экономика

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено 31 июля в 17:10
Общество

Ученый назвал возможные сроки восстановления сгоревших в Сибири лесов

Министр природы Дмитрий Кобылкин 30 июля доложил, что в пяти регионах России площадь лесных пожаров с зонами контроля составил 2,7 млн га.
Обновлено в 05:45
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.
Обновлено в 04:03
Политика

Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы

МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Бангкоке произошло семь взрывов

Обновлено вчера в 23:40
Теннис

Мария Шарапова прекратит работу с тренером Хогстедтом

Обновлено в 04:33
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика

МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Кино

Джаред Лето может сыграть серийного убийцу

Обновлено в 03:26
Футбол

«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого

Обновлено в 04:09
Общество

Финляндия ужесточает требования для получения визы

В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено в 00:23
Общество

Директор ФБК Иван Жданов объявил голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объявил голодовку.
Обновлено в 05:48
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика

Трамп пообещал выпустить в Европу «тысячи террористов»

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что произойдет, если Европа откажется забирать террористов группировки ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Порошенко назвал себя создателем минских соглашений

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Порошенко рассказал о том, кем он себя видит через 10 лет.
Обновлено вчера в 10:33
Экономика

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде

Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол

Малком пропустил тренировку «Барселоны»

Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 06:23
Политика

Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Общество

В квартирах москвичей поселились тропические клопы

Обновлено в 05:35
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика

Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Происшествия

Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео

В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное