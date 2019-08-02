Финансы

Российский рынок акций открылся падением индексовФинмаркет 03:24

Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.
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Рынок акций РФ теряет до 2%, индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов

ПРАЙМ03:22

Российский рынок акций открылся падением индексов

Финмаркет03:24

Рынок акций открылся падением индексов на 1,2-2% на санкциях США

Интерфакс03:23

Российский рынок акций теряет по индексам 1-2%

РЕН ТВ03:29

Пятница началась с распродаж, в лидерах падения - «Сбербанк»

Finam.Ru03:17
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика

Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД

Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 03:36
Армия и оружие

Ракетный корабль «Смерч» оснастили новейшей артиллерийской установкой

Российский модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" получил новейшую артиллерийскую установку АК-176МА, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 20:53
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Религия

Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
Единоборства

Альварес оставил вакантным титул IBF

Мексиканский боксёр Сауль Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира по версии IBF, сообщает Boxing Scene.
Обновлено в 02:25
Политика

Советник Зеленского: Запрет на российские соцсети не будет отменен

Напомним, что с весны 2017 года в Украине действует запрет на сервис «Яндекс», а также сайты группы Mail.Ru российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Обновлено в 01:17
Общество

Названо лучшее место для купания в Черном море

Обновлено в 02:58
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло

По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Общество

S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес

Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак

Поклонники пары радовались за звезд, а режиссер решил окончательно расставить все точки над i. На своей странице Богомолов опубликовал видео, на котором запечатлена Ксения, волосы телеведущей развевает ветер, а сама она кокетливо позирует перед камерой.
Обновлено вчера в 12:26
Наука

Названа главная причина развития рака

Обновлено вчера в 07:11
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области

Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
Обновлено в 04:05
Хоккей

Овечкин ответил на критику Панарина в адрес Путина

Обновлено вчера в 18:31
Общество

«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве

Обновлено в 04:17
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено вчера в 10:22
Авто

Обновился недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности

После апгрейда внешность грузового пикапа продолжает практически детально повторять легендарный Toyota Hilux 18-летней давности.
Обновлено в 04:01
Футбол

«Сити» требует у «Баварии» не менее 150 млн евро за Сане

"Манчестер Сити" установил ценник на вингера сборной Германии Лероя Сане, на которого претендует "Бавария".
Обновлено в 01:16
Политика

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
Обновлено в 01:17
Технологии

Россиян предупредили о мошенниках на YouTube

Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Старший сын Дмитрия Пескова отдыхает с падчерицей Маши Распутиной

Наследник Дмитрия Пескова долгое время жил с матерью в Великобритании, но недавно мужчина стал больше времени проводить в Москве с новой семьей отца.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек

Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере Тиля

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Политика

В Минобороны озвучили новые зарплаты контрактников

Как писало «URA.RU», накануне Шойгу подписал указ об установлении ежемесячной 50-процентной надбавки солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту.
Обновлено в 02:11
Интернет

YouTube Premium теперь позволяет скачивать видео в 1080p

YouTube наконец-то начал предлагать возможность загрузки контента в разрешении 1080p.
Обновлено в 02:42
Футбол

Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»

Обновлено в 01:01
Происшествия

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
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