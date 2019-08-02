Финансы

Рубль и фондовый рынок падают на фоне торговой войны и санкцийForbes 08:20

Общее падение на рынках происходит на фоне заявление президента США Дональда Трампа. Вечером в четверг он написал в Twitter, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. При этом он отметил, что торговые переговоры с Пекином продолжаются.
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Плохие новости из Вашингтона: твит Трампа и новые санкции напугали инвесторов

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Основное внимание инвесторов будет направлено на данные по американскому рынку труда за июль

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В администрации США сообщили о введении новых санкций против России

Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
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Карты «МИР» оснастят отечественным чипом для бесконтактной оплаты

Первый отечественный чип, позволяющий совершать бесконтактные платежи, разработали для внедрения в карты платежной системы «МИР».
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В Бангкоке произошло шесть взрывов

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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
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Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

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Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.
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"Динамо" разгромило "Спартак" в московском дерби в рамках четвертого тура молодежного первенства России.
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Сотрудники Генпрокуратуры проверяют негосударственный пенсионный фонд «Будущее».
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Россиян предупредили о мошенниках на YouTube

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В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.
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ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
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Издание "Проект" в своем Telegram сообщило, что МВД проводит доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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