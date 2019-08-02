Финансы
Рубль и фондовый рынок падают на фоне торговой войны и санкцийForbes 08:20
Общее падение на рынках происходит на фоне заявление президента США Дональда Трампа. Вечером в четверг он написал в Twitter, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. При этом он отметил, что торговые переговоры с Пекином продолжаются.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:38, Ашберн
Политика
Медведев поручил конфисковывать технику для незаконной рубки леса
Премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники, которая используется для незаконной вырубки леса.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Футбол
Глушаков пропустит четвертый матч «Ахмата» подряд
Обновлено в 08:02
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:42
Здоровье
Африканская чума свиней продолжает шагать по Нижегородской области
Только в случае вспышек АЧС на территории населенных пунктов комиссией по охране территории может быть принято решение о принудительном отчуждении свиней у населения.
Обновлено в 01:32
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Экономика
АСВ начнёт выплаты клиентам банка «Ассоциация» 8 августа
Агентство по страхованию вкладов начнёт выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «Ассоциация» 8 августа.
Обновлено в 08:08
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Технологии
Карты «МИР» оснастят отечественным чипом для бесконтактной оплаты
Первый отечественный чип, позволяющий совершать бесконтактные платежи, разработали для внедрения в карты платежной системы «МИР».
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Бангкоке произошло шесть взрывов
Обновлено в 03:24
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Политика
Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала
Обновлено в 08:39
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото
Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.
Обновлено в 02:11
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в матче молодежного первенства
"Динамо" разгромило "Спартак" в московском дерби в рамках четвертого тура молодежного первенства России.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку НПФ «Будущее»
Сотрудники Генпрокуратуры проверяют негосударственный пенсионный фонд «Будущее».
Обновлено в 08:59
Политика
Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой
Обновлено в 02:03
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено вчера в 15:22
Космос
Россия готовится к запуску модуля «Наука» к МКС
Обновлено вчера в 07:44
Футбол
Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы
В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер
ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
Обновлено в 05:44
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.
Обновлено в 08:53
Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz не будут выступать на фестивале «Шашлык Live»
В афише организаторы фестиваля заявляли, что запланированы выступления группы "Чайф", "Сплин", "Браво", "7Б", Uma2rman, Tequilajazzz, а также Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой, Юлии Чичериной и экс-солист группы "Земляне" Сергея Скачкова.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Раненного в Анкаре белорусского дипломата выписали из больницы
Белорусского дипломата Александра Поганшева, получившего ранения при стрельбе в Анкаре, выписали из больницы.
Обновлено в 08:29
Общество
СМИ: МВД подозревает лидеров ФБК в отмывании денег и неуплате налогов
Издание "Проект" в своем Telegram сообщило, что МВД проводит доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:24