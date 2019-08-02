Финансы
Российский рынок акций открылся падением индексовФинмаркет 03:24
Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.
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Культура
«Ощущается разрыв между театром и жизнью»
Крепнет раздражающее ощущение разрыва между театром и жизнью.
Обновлено в 17:19
Игры
Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online
Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.
Обновлено в 09:37
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «земля-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД
В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:17
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Соединенные Штаты взяли на себя функции верховного арбитра и забыли про презумпцию невиновности, говорится в заявлении посольства РФ в США, посвященном введению второго пакета санкций против России из-за "дела Скрипалей".
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019
Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет представлен на международном авиа-космическом салоне МАКС-2019, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Обновлено в 20:00
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено в 06:19
Технологии
Почти половина пользователей рунета смотрит или проводит стримы
Почти половина пользователей рунета проводит стримы или регулярно их смотрит, сообщает пресс-служба Mail.ru Group.
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Алиса Салтыкова едва не довела маму до обморока
Ирина признается: смириться с тем, что дочь разукрашивает свое тело узорами, ей было непросто.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Бронеавтомобиль для ВДВ «Тайфун» поступит на вооружение в 2020 году
Машина может оснащаться крупнокалиберным пулемётом «Корт». Сегодня в России отмечается День воздушно-десантных войск.
Обновлено в 08:59
Общество
Шереметьево признали лучшим аэропортом мира
Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале
В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.
Обновлено в 11:30
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Политика
Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму
Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.
Обновлено в 13:47
Космос
Вперед, кролик Энерджайзер! Ровер Mars 2020 получает свою ядерную «батарейку»
Ядерные реакторы применяются на аппаратах-близнецах Voyager («Вояджер»), находящихся в данное время в межзвездном пространстве; спутником New Horizons («Новые горизонты»), прошедшим в 2015 г. мимо Плутона, а также марсианским ровером НАСА Curiosity, научным предшественником вездехода Mars 2020.
Обновлено в 11:56
Здоровье
Свердловские врачи спасли новорожденного с пороком сердца
Врачи Свердловской областной клинической больницы прооперировали новорожденного через 12 часов после того, как он родился, сообщает ЕТВ.
Обновлено в 05:43
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
Украина допрашивает жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 15:23