Финансы
Индекс Мосбиржи установил исторический максимумМосковский Комсомолец вчера в 04:52
В ходе торгов в понедельник, 8 апреля, индекс Мосбиржи достиг нового исторического максимума в 2555,12 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Политика
Штаб Зеленского ответил Порошенко на призыв снова сдать анализы
Призыв действующего лидера Украины Петра Порошенко к кандидату на пост президента Владимиру Зеленскому повторно сдать анализы на наркотики не нашел поддержки в штабе шоумена.
Обновлено в 02:55
Происшествия
После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело
Обновлено вчера в 15:44
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Наука
Математики помогли определить автора эпоса «Беовульф»
Знаменитая англосаксонская поэма "Беовульф", дошедшая до нашего времени в виде единственной рукописи одиннадцатого века, является стилистически единой, то есть, ее, вероятнее всего, написал один человек, а не группа авторов, как считалось ранее.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Политика
Генпрокуратура заявила о нарушениях в летном отряде «Россия»
Инспекция показала и наличие нарушений «при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов».
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человек, среди которых — фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Космос
Умер один из создателей космического корабля Гагарина
Благов принимал участие в проектировании транспортных пилотируемых космических кораблей «Восток», «Восход», в подготовке и проведении первого совместного международного полета космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон».
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой
Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама
Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Гаджеты
В России начались продажи восстановленных iPhone с неактивным Touch ID
На восстановленные смартфоны и планшеты с неактивным Touch ID, как и на другие гаджеты от SmartPrice, распространяется трехмесячная гарантия.
Обновлено вчера в 06:45
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Обновлено в 02:21
Общество
WWF: россияне назвали Калмыкию самым неэкологичным регионом
Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы (WWF), на которое ссылается «РИА Новости», жители Калмыкии хуже всего оценили экологическую обстановку в своем регионе.
Обновлено в 02:48
Авто
Компания Mitsubishi готовится представить преемника Outlander в Шанхае
Серийная модель, основу которой ляжет данный прототип, будет представлена уже в 2020 году и станет преемником популярного в России Outlander.
Обновлено в 01:20
Финансы
Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными
Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными ЦБ намерен ограничить возможности использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотечному, хотя ожидания регулятора о резком росте распространения схемы не оправдались.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Корабли Черноморского флота проследят за учениями НАТО в Черном море
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
Суд оставил экс-главу Сахалина Хорошавина в тюрьме
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Новосибирске на автобус упала бетонная плита
Внутри автобуса находились пассажиры; одного человека увезли на скорой помощи.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Новые правила по охране труда вступили в силу в России
Правила по охране труда при выполнении работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промышленного транспорта вступили в силу 9 апреля.
Обновлено вчера в 21:16
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Третий серийный Ил-76МД-90А полностью собран и отправлен на покраску
Третий серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А для Минобороны РФ полностью собран и отправлен на покраску перед началом летных испытаний.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Прокуратура проверит, из каких материалов строят конгресс-холл в Челябинске
После пожара на стройке конгресс-холла «Крылья» прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил своим подчиненным организовать проверку.
Обновлено в 00:16