Экономика
Российский рынок акций начал торги в положительной зонеФинмаркет вчера в 03:20
Европейские рынки акций завершили торги во вторник активным ростом. Американские фондовые индексы резко выросли во вторник на сообщении о том, что власти США намерены отложить введение пошлин на ряд товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря.
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Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен).
Обновлено в 16:38
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Политика
Додон надеется встретиться с Путиным для обсуждения газовых вопросов
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надеется в конце августа - начале сентября встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить газовые вопросы.
Обновлено в 14:21
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Космос
Зачем радиоастрономам дробовик? Отрывок из книги «Гонка за Нобелем»
В книге "Гонка за Нобелем: История о космологии, амбициях и высшей научной награде" Китинг рассказывает, как вместе с коллегами был близок к прорыву, но поторопился и сел в лужу.
Обновлено в 01:00
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
КНДР произвела очередной запуск снарядов в сторону Японского моря
Снаряды были запущены из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо в сторону Японского моря, передает ТАСС.
Обновлено в 21:07
Общество
Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ведомство рассчитывает, что после пересмотра границ зон контроля их площади сократятся.
Обновлено в 18:59
Космос
Автоматизированная наблюдательная сеть открыта на телескопе SOAR
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Волк напал на спящую в палатке семью
Обновлено в 19:32
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц
Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.
Обновлено в 18:26
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Общество
Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»
Неизвестные ранее рисунки Антуана де Сент-Экзюпери к сказке «Маленький принц» были обнаружены в Швейцарии.
Обновлено в 20:52
Игры
EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration
Обновлено в 07:44
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место ЧП после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:18
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
За последние 40 лет россияне стали в два раза меньше употреблять картофеля и в два раза увеличили потребление фруктов и ягод.
Обновлено в 21:14
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено в 19:52
Гаджеты
OPPO выпустит смартфон будущего для россиян
Обновлено в 05:10
Общество
Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин
Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.
Обновлено в 09:08