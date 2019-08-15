Финансы
Российский рынок акций начал торги в положительной зонеФинмаркет вчера в 03:20
Европейские рынки акций завершили торги во вторник активным ростом. Американские фондовые индексы резко выросли во вторник на сообщении о том, что власти США намерены отложить введение пошлин на ряд товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Происшествия
Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321
Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.
Обновлено в 11:40
Авто
При техосмотре заставят проверять работу системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Процедуру проверки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» во время техосмотра уже разработал Сколковский институт науки и технологий.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Медведев поручил представить экипаж А321 к госнаградам
Экипаж самолета, которому удалось посадить А321 с пассажирами на борту, по словам Медведева, следует представить к государственным наградам.
Обновлено в 08:17
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Культура
В Минске стартовали съемки мелодрамы «Хозяйка горы»
Обновлено в 08:46
Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321
В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
Обновлено в 03:12
Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг международный телефонный разговор и ряд рабочих встреч, в том числе с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:52
Общество
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Интернет
В Microsoft признались, что прослушивают разговоры пользователей
Компания Microsoft призналась, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Vice.
Обновлено в 01:44
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Политика
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку из-за Алексея Меняйло
Голодовку Соболь объявила 13 июля после того, как ей отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2
В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.
Обновлено в 05:53
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Общество
Мэрия Москвы не согласовала три акции протеста 24 августа
Обновлено в 11:43
Хоккей
Овечкин — о завершении карьеры: Не хочется обманывать хоккей
Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин рассказал о возможном завершении карьеры хоккеиста после окончания контракта в 2021 году.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus
Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.
Обновлено в 07:56
Технологии
Huawei уже начала работу над технологией 6G
Как сообщается, лаборатория Huawei Labs в Оттаве уже начала работу над технологиями, связанными с 6G.
Обновлено в 06:14
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч Лиги Европы с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с швейцарским «Туном».
Обновлено в 11:47
Космос
Зачем радиоастрономам дробовик? Отрывок из книги «Гонка за Нобелем»
В книге "Гонка за Нобелем: История о космологии, амбициях и высшей научной награде" Китинг рассказывает, как вместе с коллегами был близок к прорыву, но поторопился и сел в лужу.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин поручил модернизировать аэродром Левашово в Петербурге
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря заключить концессионное соглашение по модернизации аэродрома Левашово в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:26