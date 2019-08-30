Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций начал торги в небольшом плюсе
Индексы в Соединенных Штатах 29 августа выросли на 1,3-1,5% на заявлениях представителя КНР, несколько снизивших напряженность вокруг торгового войны с США. Европейские рынки акций также завершили торги на подъеме В Азии 30 августа наблюдается смешанная динамика индексов.
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Политика
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру 02:38
Политика
Община в Крыму запустила хештег для вхождения Украины в состав РФ
Глава украинской общины Крыма считает, что единственная возможность нахождения Украины в одном государстве с полуостровом — ее возвращение в состав России.
Телеканал 360° 02:29
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
Полиция Москвы призвала организаторов акции, которая намечается 30 августа на Хохловской площади, отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована, а гражданам посоветовали воздержаться от участия в ней.
Интерфакс 02:16
Политика
Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.
ТАСС 03:58
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Экономика
Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК вчера в 14:58
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Футбол
Вильмар Барриос: «Хотел бы снова забить „Спартаку“»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.
Матч ТВ 04:29
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Шоу-бизнес
Звезда «Человека-амфибии» Владимир Коренев не жалеет о ранней женитьбе
Владимир Коренев, исполнивший главную роль в картине «Человек-амфибия», признался, что женился сразу после получения диплома в ГИТИСе.
Актуальные Новости вчера в 12:03
Баскетбол
Брат Джеральда Грина подписал контракт с «Енисеем»
Американский форвард Гарлон Грин стал игроком «Енисея». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Матч ТВ 04:11
Футбол
Два игрока покинули волгоградский «Ротор»
Волга-Медиа 02:28
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС вчера в 05:38
Энергетика
«Газпром» ликвидирует оператора Штокмановского проекта
Совет директоров «Газпрома» согласовал ликвидацию компании Shtokman Development, которая была создана для разработки Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших по запасам газа месторождений в мире, говорится в материалах «Газпрома».
Rambler News Service 04:08
Технологии
США отметили общий недостаток российских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra 00:32
Политика
В аэропорту Киева собрались родственники украинских заключённых
Суть событий 04:26
Происшествия
Поезда на зеленой ветке метро следуют с увеличенными интервалами
По словам оператора горячей линии столичной подземки, составы "следуют с увеличенными интервалами по техническим причинам".
Москва 24 03:58
Происшествия
Правоохранители пришли с обыском в офис «МРСК Сибири» в Красноярске
Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «МРСК Сибири» в Красноярске и проверяют документацию, передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 04:30
Происшествия
США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Кино
Брэд Питт пожаловался на одиночество
ТВ Центр 03:57
Армия и оружие
Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Футбол
Уговорили чехов: Комличенко меняет «Младу Болеслав» на ЦСКА
Российский форвард чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко, который отлично проявил себя в последних матчах за команду и был вызван в сборную России, в самое ближайшее время станет игроком столичного ЦСКА.
Вести.Ru 03:25
Политика
Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине
Lenta.ru вчера в 14:03
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11