Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций начал торги смешанной динамикой
Торги на российском фондовом рынке стартовали в среду без единой динамики основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,14% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2655,19 пункта.
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Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
Woman.ru 02:21
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках авиасалона МАКС покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Общество
В нескольких регионах России в ночь на 29 августа ожидаются заморозки
Температура в некоторых регионах России опустится до минус 2-3 градусов в ночь на 29 августа.
ТАСС 05:59
Политика
Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму
Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
Известия 05:22
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Футбол
ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
Эрдоган заинтересовался истребителем МиГ-35
Президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересовался новейшим российским истребителем МиГ-35 в ходе своего визита в авиационно-космический салон МАКС в Москве.
Газета.Ru 06:00
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Происшествия
В ракетной дивизии под Новосибирском погиб солдат-срочник
26 августа в ракетной дивизии в Пашино, расположенной под Новосибирском, погиб солдат-срочник, родом из Тульской области.
RuNews24.ru 03:24
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Политика
В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Шоу-бизнес
Сергей Бурунов и Александр Петров женятся
С некоторых пор в сети обсуждается его роман со Стасей Милославской, а недавно они даже не стали прятаться от фотографов, когда пришли на кинопремьеру.
Paparazzi.ru 06:23
Авто
BMW X6 получил «самый черный цвет в мире»
Первым среди автомобилей инновационное покрытие с веществом vantablack получил кроссовер BMW X6, презентация которого состоится в начале сентября на автосалоне во Франкфурте.
Тарантас Ньюс 04:51
Происшествия
В крови девяти отравившихся маслом в Ульяновской области нашли токсин
Анализы подтвердили наличие токсина у девяти жителей Ульяновской области, которые были госпитализированы с подозрением на отравление подсолнечным маслом.
Газета.Ru 03:54
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Общество
Во Владивостоке сбрасывают воду из водохранилищ
PrimaMedia.ru вчера в 07:15
Политика
В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине
В Кремле отвергли какую-либо причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.
Интерфакс 06:42
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Игры
Появились системные требования Borderlands 3
Студия Gearbox Software назвала системные требования PC-версии Borderlands 3.
Городской портал Новый Нижний 03:20
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45