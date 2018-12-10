Сегодняшние торги фондовый рынок России начал противоречиво на неоднозначном внешнем фоне. Европейские фондовые индикаторы завершили торги снижением, в центре внимания участников рынка находились политические вопросы.

Финансы Финансы Реальный эффективный курс рубля в ноябре вернулся к снижению В ноябре 2018 года реальный эффективный курс рубля по отношению к корзине иностранных валют торговых партнеров России снизился на 0,1% по сравнению с октябрём после роста в октябре на 3,3%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центробанка РФ.

Финансы Финансы TCS Group Holding намерена провести размещение в четырех валютах Фото: Anton Belitsky / Global Look Press Материнская компания "Тинькофф-банка" TCS Group Holding планирует размещение еврокоммерческих бумаг в четырех валютах.

Финансы Финансы Новая инвестпрограмма «Норникеля» ставит под вопрос размер дивидендов Исходя из цифр, озвученных главой компании, "Норникель" ежегодно будет инвестировать около $2,4 млрд.

Финансы Финансы Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Финансы Финансы Коды субсидий на иные цели дополнят кодами федеральных проектов В частности, в случае предоставления целевых субсидий в рамках реализации федеральных проектов в код цели дополнительно нужно будет включить код федерального проекта, соответствующий 4-5 разрядам кода целевой статьи расходов.

Финансы Финансы Спекулянты увеличили нетто-лонг в долларах до пика почти 2 лет Объем чистых длинных позиций, включающих ставки спекулянтов в новозеландском долларе, мексиканском песо, бразильском реале и российском рубле, составил $32,09 миллиарда по сравнению с $30,11 миллиарда неделей ранее.

Финансы Финансы Автоградбанк внес изменения в тарифы по обслуживанию карт «Мир» Автоградбанк увеличил стоимость обслуживания карт «Мир».

Финансы Финансы Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21% После небольшой передышки на предыдущей неделе падение курса Bitcoin усилилось до $3200 (Bitmex).

Финансы Финансы Население растаскивает деньги из банков Без учета перевода клиентов Рокетбанка, "Открытие" за 10 месяцев 2018 года увеличило средства физлиц на 20,7 млрд, в основном за счет роста срочных вкладов на 15,9 млрд, или на 4,7%, отметили в банке.

Финансы Финансы Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.

Финансы Финансы ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 2,1 трлн р Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 4 декабря, был установлен в размере 1,33 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР весь этот объем под 7,46 процента годовых, предлагая 1,52 триллиона рублей.

Финансы Финансы Банки Казахстана одобрили ипотечные займы на сумму $428 млн По состоянию на 10 декабря 2018 года банками Казахстана одобрено 25 556 займов на сумму 158,3 млрд тенге ($428 млн) и рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге ($372 млн), сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

Финансы Финансы Исторический рекорд по долгам: россияне набрали максимум кредитов За 10 месяцев с начала года банки выдали россиянам больше кредитов, чем годом ранее.

Финансы Финансы Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.