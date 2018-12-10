Сегодняшние торги фондовый рынок России начал противоречиво на неоднозначном внешнем фоне. Европейские фондовые индикаторы завершили торги снижением, в центре внимания участников рынка находились политические вопросы.

Финансы Финансы Реальный эффективный курс рубля за 11 месяцев упал на 6,5% Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 6,5%, в ноябре снизился на 0,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Финансы Финансы Британский фунт рухнул до 20-месячных минимумов Решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отложить голосование по соглашению с ЕС о Brexit в британском парламенте обрушило национальную валюту Соединенного Королевства до 20-месячных минимумов.

Финансы Финансы Уставный капитал банка «Российский Капитал» уменьшат до 10 млрд рублей «Уменьшить уставный капитал банка до размера 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций банка (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10402312В от 20 августа 2018 года)», — говорится в документе.

Финансы Финансы ЦБ теперь может «убрать» с улиц рекламу пунктов обмена валюты СФ одобрил закон, согласно которому Банк России теперь может "убрать" с улиц рекламу пунктов обмена валюты.

Финансы Финансы Системные банки сконцентрировали 70% активов Почти 70% всех активов российской банковской системы приходится только на системно значимые банки.

Финансы Финансы TCS Group Holding намерена провести размещение в четырех валютах Фото: Anton Belitsky / Global Look Press Материнская компания "Тинькофф-банка" TCS Group Holding планирует размещение еврокоммерческих бумаг в четырех валютах.

Финансы Финансы Бюджет Башкирии до конца 2018 года вырастет на 10 млрд рублей Деньги пойдут на зарплату бюджетникам и поддержку муниципалитетов В бюджет Башкирии до конца 2018 года дополнительно поступят 10,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Курултая республики со ссылкой на спикера Константина Толкачева.

Финансы Финансы Новая инвестпрограмма «Норникеля» ставит под вопрос размер дивидендов Исходя из цифр, озвученных главой компании, "Норникель" ежегодно будет инвестировать около $2,4 млрд.

Финансы Финансы Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Финансы Финансы Спекулянты увеличили нетто-лонг в долларах до пика почти 2 лет Объем чистых длинных позиций, включающих ставки спекулянтов в новозеландском долларе, мексиканском песо, бразильском реале и российском рубле, составил $32,09 миллиарда по сравнению с $30,11 миллиарда неделей ранее.

Финансы Финансы Сбербанк ожидает существенного притока вкладов населения в декабре Сбербанк ожидает существенного притока вкладов населения РФ после оттока в предыдущие месяцы, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

Финансы Финансы Коды субсидий на иные цели дополнят кодами федеральных проектов В частности, в случае предоставления целевых субсидий в рамках реализации федеральных проектов в код цели дополнительно нужно будет включить код федерального проекта, соответствующий 4-5 разрядам кода целевой статьи расходов.

Финансы Финансы Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 3,1 млрд р на 35дн Объем предложения был 120 миллиардов рублей, спрос - 3,1 миллиарда, в аукционе участвовало одна кредитная организация.

Финансы Финансы Автоградбанк внес изменения в тарифы по обслуживанию карт «Мир» Автоградбанк увеличил стоимость обслуживания карт «Мир».