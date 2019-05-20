Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»Интерфакс 12:17

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%. Доллар просел до 64,49 рубля (-0,29 рубля).

Религия Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Экономика Беглов отчитался о выполнении майских указов Путина В Смольном обсудили выполнение в Петербурге майских указов президента России Владимира Путина.

Общество Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.

Политика Премьер-министр Украины подает в отставку Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.

Политика Путин помиловал россиян и украинца Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.

Шоу-бизнес Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.

Хоккей Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира Сборная Швеции переиграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".

Политика Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии "Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.

Политика Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.

Футбол «Локомотив» покажет финал Кубка России на своем стадионе "Локомотив" на официальном сайте сообщил о том, что покажет на своем стадионе финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала".

Политика Запретить георгиевские ленточки предложили в Латвии Партия "Все-Латвии", которая входит в местное правительство, предложила на законодательном уровне запретить использовать георгиевские ленточки во время публичных мероприятий, сообщает РИА "Новости".

Происшествия На озере в Финляндии погиб россиянин Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.

Политика Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.

Политика Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.

Технологии Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.

Происшествия Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.

Спорт Двое российских биатлонистов дисквалифицированы на год «Российский союз биатлонистов на основании и во исполнение решения РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсмена Буртасова Максима на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 апреля 2019 года», — уточняется в сообщении.

Технологии В России тестируют виртуальные сим-карты В России осваивают принципиально новую технологию мобильной связи.

Шоу-бизнес Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.

Политика Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg Отмечается, что за время президентства чистый капитал Порошенко сократился на 40% до $705 млн.

Экономика Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.

Космос Сделанный в РФ спутник снял первое в мире видео Земли в 4K Египетский космический аппарат дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный российским предприятием РКК «Энергия», впервые в мире продемонстрировал возможность потоковой передачи видео земной поверхности в формате сверхвысокой чёткости 4K.

Музыка Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети» и пожалела ее Гагарина обратила внимание на исполнение Абрамовой композиции Love the Way You Lie в финале шоу.