Финансы

Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»Интерфакс 12:17

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%. Доллар просел до 64,49 рубля (-0,29 рубля).
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