Финансы

Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»Интерфакс 20 мая в 12:17

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%. Доллар просел до 64,49 рубля (-0,29 рубля).
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Рынок акций РФ утром подрос вслед за Китаем на новостях о Huawei, лидирует НОВАТЭК

Финмаркетвчера в 05:03

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Интерфаксвчера в 03:25

Рост нефтяных котировок способен приостановить ослабление рубля

SIA.ru20 мая в 03:00

Нефть вытянула российский рынок на позитивную сторону

Finam.Ru20 мая в 03:13
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Политика

В США исключили СССР из числа союзников во время Второй мировой войны

В США компания Bradford Exchange, которая специализируется на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету к годовщине окончания Второй мировой войны со странами-союзниками.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

Травмированного Купера застукали вместе с Шейк

Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.
Обновлено в 10:55
Авто

В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer

Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer.
Обновлено в 13:01
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Здоровье

Пищевые привычки, переизбыток солнца и другие причины появления прыщей после 30 лет

О 5 основных причинах, вызывающих акне после 30, Passion.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии НГМУ Татьяна Решетникова.
Обновлено в 17:00
Общество

Экс-министр Улюкаев разводится с женой

Обновлено в 10:44
Общество

В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму

Обновлено в 11:42
Экономика

Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии

«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Политика

Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.
Обновлено в 17:24
Технологии

Сбербанк начал тестировать перевод денег без карт и счёта

Сбербанк начал тестировать новую систему, которая позволит клиентам переводить деньги людям, у которых нет ни банковской карты, ни счёта.
Обновлено в 14:06
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника

Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Обновлено вчера в 12:40
Политика

Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:04
Космос

Космические полеты могут разрушать суставы космонавтов

Космические полеты могут повреждать суставы космонавтов, как показало исследование.
Обновлено в 08:47
Политика

Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол

«Ювентус» согласовал 4-летний контракт с Гвардиолой

Обозреватель утверждает, что стороны уже согласовали условия личного контракта.
Обновлено в 17:59
Футбол

Дзюба поздравил «Арсенал» с выходом в Лигу Европы

Обновлено в 16:30
Гаджеты

Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:24
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии

Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Автоспорт

Квалификация Гран-при Монако может оказаться дождевой

Квалификация предстоящего этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако может оказаться дождевой, сообщает Planet F1.
Обновлено в 10:38
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Финансы

Набиуллина назвала безосновательными обвинения России в манипулировании валютным курсом

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не видит никаких оснований обвинять Россию в манипулировании валютным курсом.
Обновлено в 17:28
Здоровье

Названы продукты, портящие зрение

Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
Обновлено в 11:12
Как работают Яндекс.Новости?
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