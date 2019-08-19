Финансы
Российский рынок акций начал неделю на подъемеРосбалт 03:56
Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:03 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,72% к предыдущему закрытию и достиг 2635,27 пункта.
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Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 11:56
Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которую подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.
Обновлено в 12:08
Кино
«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае
Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Игры
Minecraft получит официальную поддержку трассировки лучей
Обновлено в 08:30
Футбол
Канделаки объяснила, почему «Матч ТВ» не сделал бесплатной трансляцию игры «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему центральный матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА не транслируется по федеральному общедоступному каналу «Матч ТВ».
Обновлено в 13:21
Происшествия
Подросток зарубил топором всю свою семью и покончил с собой
По основной версии, с семьей расправился старший сын женщины, 16-летний школьник.
Обновлено в 04:46
Политика
Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»
Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.
Обновлено в 11:37
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе
Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Известный по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянин Мефедов отпущен под залог
Обновлено в 11:07
Общество
В Каталонии открыли новый вид грибов
Каталонские микологи открыли новый вид грибов, произрастающих преимущественно на песке, сообщил женералитет (правительство) автономного сообщества в Испании.
Обновлено в 10:43
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Здоровье
В больнице Нового Уренгоя выявили нарушение прав инвалидов
Центральная городская больница Нового Уренгоя нарушала права инвалидов при оказании специализированной медицинской помощи.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Часть жителей Башкирии сможет получать бесплатные лекарства
В региональном минздраве сообщили, что больные с определенной категорией сердечно-сосудистых заболеваний смогут в течение года получать бесплатные лекарства.
Обновлено в 09:48
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Авто
Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Футбол
Ефремов получил травму в матче со «Спартаком»
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов травмировался во время матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».
Обновлено в 13:42
Авто
В Aurus опровергли информацию о сниженных ценах на седан Senat
Марка Aurus опровергла информацию о том, что цены на роскошный седан Senat S600 будут начинаться от 8 млн рублей.
Обновлено в 12:51
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10