Финансы

Российский рынок акций начал неделю на подъемеРосбалт 03:56

Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:03 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,72% к предыдущему закрытию и достиг 2635,27 пункта.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%

ТАСС12:03

Рынок акций РФ вырос вместе с зарубежными площадками и нефтяными ценами

ПРАЙМ12:41

Рынок акций РФ поднялся к 2650п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, локомотивом выступил ЛУКОЙЛ

Финмаркет12:24

Взлетевшая нефть открыла российскому рынку дорогу к росту

Finam.Ru13:02

Фондовые торги в РФ завершились ростом

Банки.ру11:57

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:17

Российский рынок акций начал неделю на подъеме

Росбалт03:56
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

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Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Политика

В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху

Обновлено в 11:56
Финансы

ЦБ вновь повысил курс доллара и евро

Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которую подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.
Обновлено в 12:08
Кино

«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае

Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Политика

Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

Обновлено в 12:49
Игры

Minecraft получит официальную поддержку трассировки лучей

Обновлено в 08:30
Футбол

Канделаки объяснила, почему «Матч ТВ» не сделал бесплатной трансляцию игры «Спартак» — ЦСКА

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему центральный матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА не транслируется по федеральному общедоступному каналу «Матч ТВ».
Обновлено в 13:21
Происшествия

Подросток зарубил топором всю свою семью и покончил с собой

По основной версии, с семьей расправился старший сын женщины, 16-летний школьник.
Обновлено в 04:46
Политика

Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.
Обновлено в 11:37
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе

Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Известный по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянин Мефедов отпущен под залог

Обновлено в 11:07
Общество

В Каталонии открыли новый вид грибов

Каталонские микологи открыли новый вид грибов, произрастающих преимущественно на песке, сообщил женералитет (правительство) автономного сообщества в Испании.
Обновлено в 10:43
Политика

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина

Обновлено в 12:38
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено в 02:22
Здоровье

В больнице Нового Уренгоя выявили нарушение прав инвалидов

Центральная городская больница Нового Уренгоя нарушала права инвалидов при оказании специализированной медицинской помощи.
Обновлено в 08:00
Здоровье

Часть жителей Башкирии сможет получать бесплатные лекарства

В региональном минздраве сообщили, что больные с определенной категорией сердечно-сосудистых заболеваний смогут в течение года получать бесплатные лекарства.
Обновлено в 09:48
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Авто

Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty

Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Космос

В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем

Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия

Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц

Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Футбол

Ефремов получил травму в матче со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов травмировался во время матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».
Обновлено в 13:42
Авто

В Aurus опровергли информацию о сниженных ценах на седан Senat

Марка Aurus опровергла информацию о том, что цены на роскошный седан Senat S600 будут начинаться от 8 млн рублей.
Обновлено в 12:51
Политика

В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России

Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском

Обновлено в 03:07
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