Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:03 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,72% к предыдущему закрытию и достиг 2635,27 пункта.

Происшествия В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.

Финансы ЦБ вновь повысил курс доллара и евро Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.

Происшествия В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которую подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.

Кино «Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.

Политика Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.

Политика Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2» Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Армия и оружие Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.

Общество В Каталонии открыли новый вид грибов Каталонские микологи открыли новый вид грибов, произрастающих преимущественно на песке, сообщил женералитет (правительство) автономного сообщества в Испании.

Здоровье В больнице Нового Уренгоя выявили нарушение прав инвалидов Центральная городская больница Нового Уренгоя нарушала права инвалидов при оказании специализированной медицинской помощи.

Здоровье Часть жителей Башкирии сможет получать бесплатные лекарства В региональном минздраве сообщили, что больные с определенной категорией сердечно-сосудистых заболеваний смогут в течение года получать бесплатные лекарства.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Космос В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.

Происшествия Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.

Футбол Ефремов получил травму в матче со «Спартаком» Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов травмировался во время матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».

Авто В Aurus опровергли информацию о сниженных ценах на седан Senat Марка Aurus опровергла информацию о том, что цены на роскошный седан Senat S600 будут начинаться от 8 млн рублей.