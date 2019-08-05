Финансы

Российский рубль снизился к доллару и евроРадио Sputnik вчера в 06:25

Уточняется, что курс евро вырос до 72,37 рубля. Доллар же поднялся на 41,23 копейки – до 65,05 рубля. Как отмечается, на прошлой неделе американская валюта впервые с 7 июня превысила уровень в 65 рублей.
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