Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в КаннахРБК 16:11

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
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Российский режиссер 27-летний Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля

Эхо Москвы16:01

Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале

ТАСС15:47

Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля

Говорит Москва15:25

Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале

РИА Новости15:13

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

РБК16:11

Российский фильм «Дылда» получил приз Каннского фестиваля

НТВ15:14

Режиссер фильма «Дылда» Кантемир Балагов получил награду в Каннах

Дождь14:58
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
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