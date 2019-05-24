Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в КаннахРБК 16:11
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
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Изучен процесс выработки лекарственной устойчивости у бактерий
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Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
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Космос
Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая
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Армия и оружие
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Согласно материалам издания «Money Control», американские крылатые ракеты смогли «обмануть» российские ЗРС С-400 «Триумф», расположенные на авиабазе «Хмеймим» и нанести удар по сирийским военным.
Обновлено вчера в 12:39
Музыка
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Обновлено в 15:15
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Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
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Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
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Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
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Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
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