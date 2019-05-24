Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в КаннахРБК 16:11

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Общество Ядерный центр в России закупит иконы и панно на 2 млн рублей Российский ядерный центр в Сарове Нижегородской области, который входит в госкорпорацию "Росатом", собирается закупить иконы с изображением Серафима Саровского, картины и книги на сумму 2,3 млн руб. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Армия и оружие США начали строительство первой атомной подлодки нового поколения В штате Вирджиния приступили к строительству первой стратегической подводной лодки класса «Колумбия».

Наука Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.

Политика Медведчук выходит из переговоров по Донбассу Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.

Футбол ФИФА вернет термин «коррупция» в кодекс по этике Источники сообщили о возвращении термина «коррупция» в кодекс по этике ФИФА.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Здоровье Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Общество В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара. Это сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".

Наука В Канаде нашли гриб, которому миллиард лет До сих пор самыми древними окаменелыми грибами считались образцы из Шотландии, чей возраст составлял около 400 млн лет.

Игры В Epic Games Store вышла демоверсия Heavy Rain Демоверсия Heavy Rain вышла в Epic Games Store и доступна всем, кто создал аккаунт.

Шоу-бизнес Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Политика Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.

Общество Племянница Скрипаля передала в СК записи разговоров с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория передала в Следственный комитет записи разговоров с ним.

Происшествия В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.

Кино Появился первый трейлер нового «Терминатора» Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».

Шоу-бизнес Меган Маркл планирует отвезти принца Арчи в США Маркл уже запланировала поездку в США вместе с сыном. Она хочет познакомить малыша не только с британскими, но и американскими традициями.

Общество НТВ подготовило расследование о Навальном Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Наука Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.

Политика США исключили СССР из списка победителей во Второй мировой войне К 75-летию завершения Второй мировой войны штатовская компания Bradford Exchange выпустила коллекционные монеты, на которых изобразила флаги стран-победительниц.