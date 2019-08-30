с чего всё началось

Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).

Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы

Музыка «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме Позже организаторы сообщили, что выбор будет сделан между Роттердамом и Маастрихтом. Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Москве, при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено Как следует из материалов сайта компании, Global Safe Group специализируется на установке систем защиты для компаний и частных домов, в том числе видеокамер слежения.

Кино Сборы фильма «Король Лев» побили в прокате рекорд «Мстителей. Финал» Среди анимационных фильмов «Король Лев» еще в середине августа стал самым кассовым в мировой истории, собрав $1,5 млрд, предыдущий рекорд принадлежал «Холодному сердцу» ($1,29 млрд).

Политика Дональд Трамп отменил поездку в Польшу Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на Америку урагана.

Общество С 1 сентября жизнь россиян изменится С 1 сентября билеты в кино и театр будет запрещено продавать по цене выше заявленной.

Политика На Украине прошли учения на случай «нулевого транзита» газа из РФ НАК "Нафтогаз Украины" и оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины АО "Укртрансгаз" провели совместные учения, на которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины при остановке "Газпромом" транзита газа с 1 января 2020 года.

Политика Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу в Москве 36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.

Гаджеты Redmi Note 8 Pro «порвал» в AnTuTu прошлогодние флагманы Redmi Note 8 Pro набрал в AnTuTu 283 000 баллов. И, как оказалось, этот результат находится на уровне прошлогодних флагманов.

Общество Западные СМИ восхитились российским «Золотым орлом» Истребитель Су-47 «Беркут» иногда называют «Золотым орлом», а еще у него есть обозначение «С-32», «С-37» или «Бочонок» (Firkin) по кодировке НАТО, продолжает авиаэксперт.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Технологии Левин назвал срок внесения в Госдуму антипиратского законопроекта Законопроект, предполагающий оперативную блокировку пиратского контента на интернет-ресурсах, будет подготовлен и внесен в Госдуму до конца сентября, сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин.

Футбол Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Экономика Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Футбол Директор «Славии»: «Спартак» предложил за Крала очень большую сумму Спортивный директор чешского футбольного клуба "Славия" Ян Незмар сообщил, что опорный полузащитник клуба и сборной Чехии Алекс Крал скорее всего станет игроком московского "Спартака", который сделал хорошее предложение как пражской команде, так и самому игроку.

Авто Названа самая раздражающая водителей система безопасности Консалтинговая компания JD Power провела опрос среди 20 тысяч американцев, темой которого стали системы помощи водителю, призванные повысить безопасность на дорогах.

Политика Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».

Политика Путин и Лукашенко обсудили отношения стран по телефону Как отмечается, президенты в течение телефонного разговора затронули тему развития отношений России и Белоруссии.

Футбол Рикарду Куарежма стал игроком «Касымпаши» Ранее Куарежма играл в «Бешикташе», с которым дважды становился чемпионом Турции и побеждал в национальном Кубке.

Экономика ВЭБ.РФ продаст долг «Аммония» за $900 млн Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» профильному инвестору — компании КАО «Азот» (дочерняя структура «СДС Азот» бизнесмена Романа Троценко), стоимость сделки — $900 млн.

Армия и оружие Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР На половине пути между украинскими позициями и позициями народной милиции ДНР, четверо боевиков стали совершать действия, похожие на минирование территории, отметили в пресс-службе.

Шоу-бизнес Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Артист жил очень скромно.