Общество
РБКРоссийский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
Читать в источнике
Оценить89
У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех.
— Владимир Мельников, российский предпринимательLenta.ru 06:33
с чего всё началось
Ролик с девушкой в платке в компании с другими моделями впервые появился на платформе YouTube около двух недель назад, а пост с фотографией модели в хиджабе был размещен в официальном аккаунте торговой компании в Instagram в среду.РБК03:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:24, Вашингтон
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Футбол
«Зенит» представил расписание своих матчей в Лиге чемпионов
Телеканал Санкт-Петербург 02:47
Политика
Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами
К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 09:10
Космос
Робот Федор проводит диагностику в модуле МКС
Запись гласит: «В соответствии с ранее утвержденным планом меня разместили в МИМ-2». Робот проводит диагностику оборудования модуля.
МИР 24 вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Ради Марии Мироновой Дмитрий Барановский бросил жену и двоих детей
Влюбленные хотели детей, но эта мечта не сбылась – у Марии случился выкидыш.
Bimru.ru 10:10
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Происшествия
За убийство и изнасилование девушки в Китае казнили таксиста
Сегодня в Китае привели в действие смертный приговор в отношении водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi.
RuNews24.ru 05:21
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер 08:08
Экономика
Медведев раскритиковал работу регионов со средствами на экологию Волги
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу ряда регионов по освоению средств, выделяемых на экологию Волги.
РИА Новости 10:16
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы
Как передаёт РИА Новости, Медведчук отметил, что не располагает данными о сроках обмена заключёнными между Украиной и Россией.
RT на русском 08:08
Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 07:17
Футбол
Вильмар Барриос: «Хотел бы снова забить „Спартаку“»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.
Матч ТВ 04:29
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Здоровье
Современная детская поликлиника откроется в Липецкой области
Врио главы региона отметил, что для новой поликлиники было приобретено более трехсот единиц современного медицинского оборудования На покупку оборудования выделены более 5,8 миллионов рублей, из которых 61,5% средств финансированы из федерального бюджета, 38,5% средств – из бюджета Липецкой области.
РИА Новости 06:10
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019.
РИА Новости 07:28
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости 10:07
Происшествия
В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека
Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
REGNUM 08:45
Кино
Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет
Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 01:42
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его
Газета.Ru 10:15
Общество
Московские предприниматели боятся писать жалобы на протестующих
В эфире «Говорит Москва» уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что владельцы организаций, понёсших убытки из-за митингов, отказываются писать письменные заявления о причинённом ущербе.
Говорит Москва 06:15
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета 10:12
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосотояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки — один-два месяца.
Ведомости 10:18