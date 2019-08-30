с чего всё началось

У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех.

Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).

Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы

Политика Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.

Космос Робот Федор проводит диагностику в модуле МКС Запись гласит: «В соответствии с ранее утвержденным планом меня разместили в МИМ-2». Робот проводит диагностику оборудования модуля.

Происшествия За убийство и изнасилование девушки в Китае казнили таксиста Сегодня в Китае привели в действие смертный приговор в отношении водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi.

Политика «К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».

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Политика Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.

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Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

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Происшествия В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.

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Армия и оружие В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.