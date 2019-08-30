Общество

РБКРБКРоссийский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы

Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
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Владимир Мельников
У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех.
— Владимир Мельников, российский предпринимательLenta.ru 06:33
с чего всё началось
Ролик с девушкой в платке в компании с другими моделями впервые появился на платформе YouTube около двух недель назад, а пост с фотографией
 модели в хиджабе был размещен в официальном аккаунте торговой компании в Instagram в среду.
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