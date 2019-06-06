Экономика

Российский ретейлер начнет продавать еду в кредитФедералПресс вчера в 07:44

В скором времени российский ретейлер изготовит карту, с помощью которой посетители продуктового магазина смогут совершать покупки в кредит. Новая услуга называется «виртуальная карта рассрочки для покупок в кредит с льготным периодом».
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с чего всё началось

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).
Ведомостивчера в 03:17

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«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

РИА Новостивчера в 10:34

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомостивчера в 03:17

В магазинах будут продавать россиянам еду в долг

URA.Ruвчера в 07:09

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Lenta.ruвчера в 06:08

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Коммерсантъвчера в 05:34

«Перекресток» запустит продажу еды в рассрочку

РБКвчера в 07:55

«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

ADVIS.ruвчера в 03:18
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
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Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
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В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину

Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
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Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие

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Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
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Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом

Ленина отметила, что у них с Алибасовым какая-то кармическая связь.
Обновлено в 02:40
Авто

LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus

Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
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Астрономы не нашли «новой физики» в микроволновом эхо Большого Взрыва

Обновлено в 04:41
Политика

Путин поручил вывести РФ на среднеевропейский уровень жизни

Глава государства Владимир Путин поставил задачу вывести Россию на среднеевропейский уровень жизни.
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Наука

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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Обновлено в 09:22
Армия и оружие

«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей

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В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
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Путин призвал переосмыслить роль доллара США

Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить роль американского доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился в инструмент давления на весь мир.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма

Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

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Обновлено вчера в 17:06
Интернет

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Авто

70% легковых автомобилей в России производится на пяти заводах

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего на территории РФ сборкой легковых автомобилей занимаются 20 предприятий.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Наука

Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях

В проектируемом новом V-образном авиалайнере по замыслу разработчиков пассажиров должны разместить в крыльях, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

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Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Происшествия

МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров

Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Кино

Санса Старк назвала виновника киноляпа с кофе

Виновником киноляпа со стаканчиком кофе в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» является сыгравший в ленте Джона Сноу Кит Харингтон.
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Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой

Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.
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