Российский ретейлер начнет продавать еду в кредитФедералПресс вчера в 07:44

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).

с чего всё началось

В скором времени российский ретейлер изготовит карту, с помощью которой посетители продуктового магазина смогут совершать покупки в кредит. Новая услуга называется «виртуальная карта рассрочки для покупок в кредит с льготным периодом».

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