Общество
Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»Lenta.ru 07:18
В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
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Глава МВД Мордовии, прокурор и епископ пришли на «Бессмертный полк» с портретом одного человека
Московский Комсомолец05:25
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