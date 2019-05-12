Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»Lenta.ru 07:18

В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»

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