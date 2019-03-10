Российский производитель титана увеличил выручку на 23%АБН 03:04

Российская компания ВСМПО-АВИСМА, крупнейший в мире производитель титана, увеличила в минувшем году выручку на 23% до 89 млрд рублей. Продажи продукции в натуральном выражении за этот период увеличились на 17% и превысили 33 тысячи тонн.

Религия Православные встречают Прощеное воскресенье 10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.

Политика Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».

Происшествия Строительный кран упал в Москве Строительный кран на Проспекте Мира упал в Москве, по данным телеканала РЕН ТВ, внутри крана находился человек.

Единоборства Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA Российский боксер Дмитрий Бивол победил американца Джо Смита-младшего и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Происшествия В США спасли 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах Полиция американского Сиэтла освободила 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах, по делу задержаны шесть подозреваемых, сообщается в заявлении полиции, опубликованном на сайте правительства города.

Спорт Мошкова назвала масс-старт на Универсиаде напряженным Мошкова взяла золото в масс-старте на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске, серебро у россиянки Елизаветы Каплиной, бронза у еще одной представительницы России Елены Чирковой.

Армия и оружие В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУ Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии.

Общество Илон Маск подсел на русские мемы Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации».

Политика Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.

Политика WSJ: Трамп планирует увеличить расходы на освоение Луны Американский лидер Дональд Трамп планирует запросить у конгресса дополнительные расходы на освоение Луны на $500 млн, пишет The Wall Street Journal.

Политика Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.

Происшествия Националисты пытались прорваться к Порошенко на митинге в Черкассах Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать свое предвыборное выступление в Черкассах из-за нападения националистов, сообщает 9 марта «Украинская правда».

Общество Учёные рассказали о темпах потепления в Арктической зоне России Отмечается, что скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период «глобального потепления» (за 1976—2018 годы) составила 0,69 °С за десять лет.

Происшествия В Москве устроили массовую драку водители грузовых такси Потасовка со стрельбой из газового пистолета произошла на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».

Политика Политолог объяснил, почему Запад снова «полюбил» Порошенко "Политики на Западе поняли, что, возможно, в их интересах принять его достижения и закрыть глаза на его недостатки", - пишет Каратницкий.

Музыка Лазарев представил песню для «Евровидения-2019» Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.

Политика Британия отказала во въезде подозреваемому в покушении на Закаева Британская контрразведка (MI5) не разрешила въехать в страну Умару Сугаипову, которого подозревают в покушении на лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева.

Политика Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.

Общество Жительницу Японии признали старейшим человеком на планете Жительница Японии Канэ Танака официально признана старейшим живущим человеком на Земле, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Политика В Раде рассказали об усталости Европы от Украины Депутат Верховной рады Юрий Бойко выразил мнение, что европейские государства устали от Украины, поскольку киевские власти провалили выполнение реформ и привели к ухудшению жизни населения.

Общество Скончался внук адмирала Колчака "С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.