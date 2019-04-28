Автоспорт
Боттас выиграл вторую гонку в сезоне, Квят не финишировалSportbox.RU 09:49
Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» по ходу 31-го круга шел в очковой зоне, но из-за инцидента с Даниэлем Риккьярдо («Рено») не сумел финишировать. Открыть видео Боттас (86 очков) вышел вперед в общем зачете, обойдя Хэмилтона на одно очко. На третьем месте расположился Феттель (52).
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Победитель «Формулы-1» в Баку Валттери Боттас: Хэмилтон меня постоянно прессинговал
Sputnik Азербайджан11:06
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