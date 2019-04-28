Автоспорт

Боттас выиграл вторую гонку в сезоне, Квят не финишировалSportbox.RU 09:49

Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» по ходу 31-го круга шел в очковой зоне, но из-за инцидента с Даниэлем Риккьярдо («Рено») не сумел финишировать. Открыть видео Боттас (86 очков) вышел вперед в общем зачете, обойдя Хэмилтона на одно очко. На третьем месте расположился Феттель (52).
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Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге

В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».
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У Boeing 767 в небе загорелся двигатель

У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
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DJI отрицает, что прекратила развитие своих культовых дронов Phantom

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Даниил Квят
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Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
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