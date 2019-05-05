Общество
Российский педиатр выписала ребенку рецепт на бланке времен СССРГазета.Ru 08:17
Российский педиатр назначила заболевшему ребенку, которому чуть боле года, рецепт на лекарства на бланке времен СССР. Об этом сообщил местный житель Александр Олексюк на фейсбуке. На фотографии видно, что врач написала дату "4 мая 1919 года", вместо 2019 года.
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