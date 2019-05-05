Общество
В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 годаРоссийская газета 07:03
Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети челябинец Александр Олексюк.
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Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:26
Энергетика
Цена на нефть марки Brent рухнула до $71,28
Цена на нефть марки Brent подешевела до $71,28 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено 02 мая в 09:11
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Кино
Джордж Мартин рассказал о продолжении «Игры престолов»
Обновлено в 05:26
Происшествия
Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата
Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Обновлено в 09:10
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Общество
В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику
Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары
Свердловские синоптики выпустили штормовое предупреждение из-за аномальной жары.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Ростове-на-Дону пьяная женщина забыла ребенка в такси
Полицейские установили женщину, которая забыла своего двухлетнего ребенка в такси в Ростове-на-Дону, сообщает в воскресенье ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Нетаньяху приказал нанести «массированный удар» по сектору Газа
Премьер-министр и глава Минобороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военнослужащим продолжать отвечать на ракетные обстрелы, наносимые с территории сектора Газа, передает ТАСС в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 08:29
Единоборства
Федор Емельяненко еще не принял решения о своей карьере
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко еще не принял решения о своем будущем.
Обновлено в 07:56
Музыка
Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»
Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
Запуск ракет из КНДР 4 мая координировал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом 5 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Неизвестные осквернили храм УПЦ
Обновлено в 09:08
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина
Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.
Обновлено в 06:01
Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Футбол
«ВТБ Арена» может стать лучшим спортивным объектом мира этого года
Стадион московского футбольного клуба Динамо «ВТБ-Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» стал одним из шести претендентов TheStadiumBusiness Awards на звание «Лучший спортивный объект года», сообщает 5 мая пресс-служба премии.
Обновлено в 08:11
Общество
В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»
В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 10 городов США. Самое многочисленное шествие собрало более 2 тыс. человек в Нью-Йорке.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров
Обновлено в 06:42
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59