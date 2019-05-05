Российский педиатр выписал годовалому ребенку рецепт от 1919 годаLenta.ru 05:20

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР. Документ датирован 4 мая 1919 года. Об этом сообщил местный житель Александр Олексюк на своей странице в Facebook.

Российский педиатр выписал годовалому ребенку рецепт от 1919 года

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