«Карат» заинтересовал инвестора популярными брендами (плавленые сыры «Дружба», «Янтарь», творожный сыр Violette) и лидерскими позициями на рынке, объясняет мотивы сделки Магжанов, а кроме того, компания увидела возможность применить на заводе плавленых сыров свой опыт управления проблемными активами.

с чего всё началось

В дальнейшем компания намерена стать российским лидером по продажам сыров, заключает Гребнев. «Карат» может претендовать на 1-е место прежде всего по продаже плавленых сыров, если расширит производство и будет активно продвигать свои бренды, считает исполнительный директор Союзмолока Артем Белов.

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