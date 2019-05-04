Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в миреГазета.Ru вчера в 10:55
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch. Как отмечается, модернизация, которой подвергся корабль, увеличила сроки его службы и усилила боевую мощь.
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Американское СМИ назвало крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире
Московский Комсомолецвчера в 08:24
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На 9 мая в Мурманск придут корабли Северного флота
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Обновлено вчера в 10:30
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Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
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Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
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Во время взрыва на полигоне в Свердловской области погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
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Обновлено вчера в 22:58
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Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США
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Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
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