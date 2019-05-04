Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в миреГазета.Ru вчера в 10:55

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch. Как отмечается, модернизация, которой подвергся корабль, увеличила сроки его службы и усилила боевую мощь.
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В США признали «Адмирала Нахимова» самым мощным кораблем в мире

ТК Звездавчера в 22:41

Американские СМИ признали российский крейсер самым мощным в мире

Аргументы и Фактывчера в 21:10

Американское СМИ назвало крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире

Московский Комсомолецвчера в 08:24

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Газета.Ruвчера в 10:55

Американское издание признало «Адмирала Нахимова» самым мощным кораблем

Известиявчера в 10:00

Российский крейсер признан самым мощным в мире

РЕН ТВвчера в 20:50

Смертельно опасен: в США оценили модернизацию «Адмирала Нахимова»

Российская газетавчера в 07:35
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Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Похудевшая Лариса Долина впервые вышла в свет после болезни

Знаменитая актриса и певица Лариса Долина недавно впервые вышла в свет после болезни, посетив шоу в честь Первомая в Армении.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В секторе Газа возросло число погибших в стычках с армией Израиля

Число погибших в результате атаки с воздуха израильскими военнослужащими по палестинскому сектору Газа возросло до семи человек.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

Слепаков ответил критикам в Госдуме, недовольным шутками Comedy Club про депутатов

Российский юморист Семен Слепаков отреагировал на слова депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова об «отвратительных» шутках в передачах Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено 03 мая в 22:33
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Космос

В России начались испытания техники для суборбитального туризма

Обновлено вчера в 21:05
Политика

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Как пишет «Страна.ua», масла в огонь добавил руководитель украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович, заявивший, что существуют очень важные причины перенести инаугурацию.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые прокомментировала скандал на шоу «Голос. Дети»

Ранее Глас.ру сообщал, что в Госдуме потребовали прекратить травлю Алсу и ее дочери.
Обновлено вчера в 08:21
Хоккей

Дубль Хертла помог «Сан-Хосе» обыграть «Колорадо»

"Сан-Хосе" обыграл "Колорадо" (2:1) в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:36
Общество

Король Таиланда официально коронован

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено вчера в 02:57
Общество

В Свердловской области ожидается аномальная жара

В Свердловской области с 5 по 9 мая ожидается аномально высокая температура, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Обновлено вчера в 08:20
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Авто

Новая генерация BMW M135i получит 302-сильный двигатель

Особенностью автомобиля станет турбированный мотор с мощностью 302 л.с. Кроме того, инженеры значительно модернизировали технические параметры, позволив также установить в компактной модели M135i полный привод.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Футбол

Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках

Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

Роструд напомнил россиянам о трехдневной рабочей неделе

Роструд напомнил, что на предстоящей рабочей неделе россияне будут работать всего три дня - с понедельника по среду, передает "Интерфакс".
Обновлено 03 мая в 04:44
Армия и оружие

На 9 мая в Мурманск придут корабли Северного флота

День Победы в этом году в Мурманске обещает стать особенно интересным.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок

Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено вчера в 16:40
Единоборства

Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 05:23
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено 02 мая в 05:49
Армия и оружие

Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта

Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

На полигоне в Свердловской области прогремел взрыв, погиб военный

Во время взрыва на полигоне в Свердловской области погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено вчера в 22:58
Политика

Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

Адмирал армии США, бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал ввести новые санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в Соединенные Штаты.
Обновлено в 00:01
Экономика

Новые правила снятия наличных с банковских карт

Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено 03 мая в 00:25
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