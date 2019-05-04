Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в миреГазета.Ru 10:55
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch. Как отмечается, модернизация, которой подвергся корабль, увеличила сроки его службы и усилила боевую мощь.
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Американское СМИ назвало крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире
Московский Комсомолец08:24
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
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В своей статье для Time американский адмирал Джеймс Ставридис предлагает принять дополнительные меры против России - от санкций против российских спортивных команд до полного запрета на въезд в США для всех российских граждан.
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«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
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Армия и оружие
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В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
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Путин и Трамп полтора часа разговаривали по телефону
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, телефонный разговор длился полтора часа.
Обновлено вчера в 11:52
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Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией
Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
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На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
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Хабаровск окутал дым от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края с ночи воскресенья окутал Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
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Два льва напали на работника зоопарка в Германии
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