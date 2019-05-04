Российский крейсер признали самым мощным в миреГазета.Ru 10:55

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch. Как отмечается, модернизация, которой подвергся корабль, увеличила сроки его службы и усилила боевую мощь.

Политика Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.

Армия и оружие Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.

Космос SpaceX отправила к МКС корабль Cargo Dragon Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon успешно стартовала с космодрома во Флориде сегодня, 4 мая, в 09.49 по московскому времени.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла финнам Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.

Происшествия На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль "Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

Политика Премьер-министр Грузии назвал условия размещения военных баз в стране Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал условия размещения в стране военной базы НАТО, США или Евросоюза.

Происшествия Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Здоровье Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.

Авто Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.

Общество Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Общество На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Происшествия Башенный кран упал на западе Москвы На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Космос Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».

Единоборства «Было тревожненько»: Шлеменко нокаутировал Андраде на турнире RCC 6 Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко техническим нокаутом в третьем раунде победил бразильца Вискарди Андраде в поединке на турнире RCC 6, прошедшем в субботу в Челябинске.

Политика Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Авто Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.

Футбол Денисов около 10 дней не приезжает на тренировки «Локомотива» Согласно информации источника, капитан "Локомотива" Игорь Денисов уже больше недели не появляется на тренировках команды.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.

Армия и оружие Боевики могут готовить наступление на сирийскую Хаму Центр по примирению в Сирии не исключает, что боевики создают на юге Идлибской зоны деэскалации ударную группировку для наступления на город Хама.

Происшествия После ударов израильских ВВС по Газе погибли беременная женщина и ребенок По данным Минздрава прибрежного анклава, жертвами ударов стали 37-летняя беременная женщина и ее годовалая дочь.

Политика Горбачев оценил переговоры Путина и Трампа Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев прокомментировал недавний телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.