Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в миреГазета.Ru 10:55
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch. Как отмечается, модернизация, которой подвергся корабль, увеличила сроки его службы и усилила боевую мощь.
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Американское СМИ назвало крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире
Московский Комсомолец08:24
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