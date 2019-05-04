Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в миреГазета.Ru 10:55

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch. Как отмечается, модернизация, которой подвергся корабль, увеличила сроки его службы и усилила боевую мощь.
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Американские СМИ признали российский крейсер самым мощным в мире

Аргументы и Факты21:10

Американское СМИ назвало крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире

Московский Комсомолец08:24

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Газета.Ru10:55

Американское издание признало «Адмирала Нахимова» самым мощным кораблем

Известия10:00

Охотник за авианосцами: Модернизация «Адмирала Нахимова» впечатлила американские СМИ

Царьград08:51

Российский крейсер признан самым мощным в мире

РЕН ТВ20:50

Смертельно опасен: в США оценили модернизацию «Адмирала Нахимова»

Российская газета07:35
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Политика

В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России

Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более 20 миллиардов долларов на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие

В Челябинске соберут первый боевой трактор

Обновлено в 08:22
Общество

Группа из 20 человек в Канаде выиграла в лотерею $37 млн

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($37 млн) поделят между собой сразу 20 человек.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в 100 км от Южно-Курильска

Сейсмологи зарегистрировали в субботу землетрясение магнитудой 5,9 в районе Южно-Курильска.
Обновлено в 17:33
Политика

Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 04:20
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Футбол

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России

Обновлено в 14:08
Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии

Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Общество

Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

Бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 19:47
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Экономика

Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области

В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку

Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 00:29
Общество

В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»

Несколько сот человек прошли в субботу по центру Вашингтона в рамках акции "Бессмертного полка" в память о своих родных, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны и работавших в тылу.
Обновлено в 20:24
Кино

Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»

Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".
Обновлено в 21:23
Политика

США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие

Мадуро заявил о нетрадиционной войне США против Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что США проводят нетрадиционную войну против его страны.
Обновлено в 19:49
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Депутат Госдумы опроверг сообщения о том, что он устроил стрельбу

Обновлено в 15:01
Здоровье

Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением

Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибе

Обновлено в 15:14
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие

Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта

Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ

В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Гаджеты

Samsung выпустит «идеальный» смартфон

Обновлено в 14:54
Транспорт

Мэрия Новокузнецка пытается ликвидировать частных перевозчиков

По-другому говоря, на три частных автобуса приходится один муниципальный.
Обновлено в 21:00
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Общество

Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 16:31
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