Космос
РИА НовостиКосмонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС). Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ведется НАСА.
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Робот Фёдор рассказал, как испугался космонавта Овчинина. Опубликовано видео с работой андроида на МКС
Фонтанка.Ру30 августа в 17:04
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