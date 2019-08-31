Космос

ДождьДождьРоссийский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА. Алексей Николаевич и Александр Александрович.
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Аргументы и Фактывчера в 23:55
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4 сентября в Москве стартует масштабная вакцинация от гриппа.
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Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
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Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку

В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для Комсомольска-на-Амуре считается 450 сантиметров, опасным — 650.
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Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
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«Ростов» победил «Локомотив» и вышел на первое место

В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.
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Магазин Epic Games прекращает публиковать информацию о сроках появления новых возможностей

До изменения информация не отображала реального положения дел и зачастую у создателей не получалось укладываться в срок.
Городской портал Новый Нижний 12:20
Происшествия

В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь

Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.
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Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
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Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Политика

Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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В МИДе Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
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Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном

«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
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Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ

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Армия и оружие

Украина отправила в Буркина-Фасо три «Шрека-М»

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Авто

Mazda скоро представит 350-сильное купе

Серийная версия концепта Mazda Vision Coupe, впервые представленного в 2017 году, как сообщается, дебютирует на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.
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В Британии протестовали против решения приостановить работу парламента

В городах Великобритании прошли протесты против решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента за несколько недель до «Брексита».
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Зеленский: Разговор с Путиным стал самым сложным в моем президентстве

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Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
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ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой

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В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября

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Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.
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52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
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«Ахмат» не дал «Тамбову» победить себя в домашнем матче

Сегодня в Грозном прошел очередной матч восьмого тура Российской футбольной премьер-лиги: «Ахмат» принял на своем поле «Тамбов».
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Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность

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Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
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Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории

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Общество

Названы ранние симптомы диабета

Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
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Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 120-й космонавт СССР/России и 547-й космонавт мира. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации. Подполковник запаса. Первый космический полёт совершил на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-20М» в марте-сентябре 2016 года к Международной космической станции.
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