Космос
Народные новостиРобот «Федор» использовал дрель и полотенце на МКС
Робот "Федор", находящийся на Международной космической станции (МКС), под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова из модуля "Звезда", вытер руки при помощи полотенца и включил дрель. Информацию об этом опубликовало NASA.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:13, Вашингтон
Политика
В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 17:56
Футбол
Появилась ясность в вопросе будущего Дибалы в «Ювентусе»
Стало ясно, какое будущее ждет игрока "Ювентуса" Паоло Дибалу в туринском клубе, передает Sky Sport Italia.
Газета.Ru 17:44
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
Самолет разбился во время авиашоу в Канаде
Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.
Lenta.ru 22:13
Политика
Пенс намерен провести двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве
Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье проведет в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из распространенного Белым домом графика вице-президента.
РИА Новости 21:25
Армия и оружие
Сирийский Алеппо возвращается к довоенной жизни
Крупнейший сирийский мегаполис Алеппо постепенно восстанавливается после разрушительной войны.
Политика Сегодня 06:45
Авто
Три аксессуара, необходимые для новой машины
В автосалонах предлагают множество дополнительных аксессуаров.
Car.ru 22:45
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета 17:46
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости 06:14
Теннис
Осака разгромила 15-летнюю Гауфф на US Open
Японская теннисистка без особых проблем обыграла 15-летнюю американку Кори Гауфф.
Матч ТВ 20:42
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.
Krym.News 00:30
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Политика
Россия стала председателем в Совбезе ООН
С воскресенья, 1 сентября, Россия на месяц становится председателем в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
Известия 17:38
Армия и оружие
Эрдоган предупредил США об отсутствии терпения по Сирии
Эрдоган подчеркнул, что у Турции практически не осталось времени и терпения в вопросе операции.
IslamNews 21:14
Культура
Рене Зеллвегер спела самую известную песню Джуди Гарленд
Фрагмент песни зрители могли слышать в ранее обнародованном трейлере фильма.В мировой прокат "Джуди" выйдет 27 сентября (в российский – 3 октября), и в этот же день будет выпущен саундтрек.
ИА InterMedia 14:51
Армия и оружие
Канада завершила миротворческую миссию в Мали
Миротворческий контингент Канады завершил все операции в Мали 31 августа.
ТАСС 20:19
Происшествия
В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь
Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.
РИА Новости 14:07
Космос
NASA испытало систему переднего обзора для тихого сверхзвукового самолета X-59
Сам сверхзвуковой тихий пассажирский самолет X-59 спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность летать на скорости 1,5 тысячи км / час над населенной частью суши и не мешать ее жителям громкими звуками и шумами.
Дни24 06:22
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».
Lenta.ru 14:48
Происшествия
В результате аварии на «Формуле-2» погиб французский пилот Антуан Юбер
В результате серьезной аварии на заезде девятого этапа серии «Формула-2» в Бельгии погиб французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер, сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA).
Коммерсантъ 14:39
Армия и оружие
Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня 17:16
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17