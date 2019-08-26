Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".

с чего всё началось

Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить. Но каждый выберет сам для себя. Не хотят — не надо, у нас никаких потерь от того не будет.

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