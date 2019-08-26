Политика
РИА НовостиРоссийский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз". На замену российским ракетам придут американские корабли.
Читать в источнике
Оценить276
Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить. Но каждый выберет сам для себя. Не хотят — не надо, у нас никаких потерь от того не будет.
— Павел Виноградов, российский космонавтПолитика Сегодня 12:03
с чего всё началось
Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".Интерфакс09:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Футбол
Британский миллиардер купил «Ниццу» за € 100 млн
По данным источника, британец приобрёл клуб через принадлежащую ему химическую компанию Ineos. Сумма сделки составила € 100 млн.
Чемпионат 15:15
Теннис
Даниил Медведев вышел во второй круг US Open
Интерфакс-Спорт 14:45
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Происшествия
В женском Рождественском монастыре в центре Москвы произошел пожар
Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы.
ТАСС 12:50
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Жоау Мариу
«Железнодорожники» договорились с миланским клубом об аренде 26-летнего футболиста с правом выкупа за 18 миллионов евро.
Soccer.ru 13:26
Армия и оружие
Крымский береговой ракетный комплекс «Утес» получит новую ракету
После присоединения Крыма в состав Российской Федерации, военные конструкторы принялись за «реанимацию» комплекса.
ГЛАС.RU 04:26
Армия и оружие
Израиль ударил по целям Ирана в Сирии
Как сообщила израильская армия, ее истребители нанесли удары по иранским целям сил «Аль-Кудс», а также шиитским формированиям в Акрабе в Сирии.
RuNews24.ru вчера в 10:52
Общество
Двойник Стива Джобса найден в Египте
Газета.Ru 09:56
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия 10:46
Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Карпов добавил, что произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Lenta.ru 14:13
Шоу-бизнес
Особенный сын Бледанс сходил на свидание с дочерью Бони
Тридцатидевятилетняя Виктория Боня вместе с дочерью, семилетней Анджелиной-Летицией, постоянно проживает в Монако, однако в настоящее время они гостят в Москве.
Московский Комсомолец 07:33
Общество
Росреестр, по данным ФБК, изменил информацию о даче, принадлежащей вице-мэру Москвы Александру Горбенко
На даче, по словам оппозиционера, расположены девять домов, в том числе один 400-метровый – его в декларации Горбенко нет.
Эхо Москвы 15:00
Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Авто
Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740
Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».
Автоновости дня 03:21
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, почему у россиян возрастает риск заразиться такими заболеваниями, как лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге, которые совершенно не характерны для нашей страны.
Известия вчера в 21:26
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Авто
Новый шестиколёсный Land Rover Defender уже можно купить
Кажется, что увлеченность шестиколесными внедорожниками начинает спадать, но это не значит, что их цены снижаются.
SpeedMe 00:40
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России
RT на русском 15:14
Политика
Премьер-министр Канады выступил против возвращения России в G8
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения Российской Федерации в «Большую восьмерку».
REGNUM 15:37
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
РИА Новости вчера в 22:50
Футбол
Матвеев рассказал о кадровых проблемах перед матчем с «Олимпиакосом»
Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал, кто из игроков не сможет помочь команде в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
Чемпионат 07:40
Политика
СМИ анонсировали визит Болтона в Белоруссию
Подробностей о предстоящем предполагаемом визите Болтона в Белоруссию, который может состояться уже на этой неделе, не разглашается.
Экономика сегодня 16:16
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Авто
Audi e-tron преодолел за 24 часа 1600 километров
За сутки Audi e-tron проехал по 10 европейским странам, преодолев 1 600 километров.
110km.ru 08:44
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08