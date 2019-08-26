Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз". На замену российским ракетам придут американские корабли.
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Павел Виноградов
Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить. Но каждый выберет сам для себя. Не хотят — не надо, у нас никаких потерь от того не будет.
— Павел Виноградов, российский космонавтПолитика Сегодня 12:03
с чего всё началось

Европейское космическое агентство приостановит полеты на российских «Союзах»

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Европейские космонавты перестанут летать на МКС на российских кораблях

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Европейское космическое агентство отказалось от «Союзов»

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Европейские космонавты откажутся от полетов к МКС на российских «Союзах»

РБК11:29

Европейское космическое агентство приостановит полеты на российских «Союзах»

Интерфакс09:38
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