Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить. Но каждый выберет сам для себя. Не хотят — не надо, у нас никаких потерь от того не будет.