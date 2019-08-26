Политика
РИА НовостиРоссийский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз". На замену российским ракетам придут американские корабли.
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Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить. Но каждый выберет сам для себя. Не хотят — не надо, у нас никаких потерь от того не будет.
— Павел Виноградов, российский космонавтПолитика Сегодня 12:03
с чего всё началось
Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о том, что в ближайшие годы полностью откажется от использования российских «Союзов» для доставки своих астронавтов на МКС. О том, какие последствия повлечет это решение, рассказал «360» российский космонавт Павел Виноградов.Телеканал 360°10:37
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РИА Новости вчера в 09:12
Футбол
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Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
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