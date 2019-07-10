с чего всё началось

Военно-морские силы Украины утверждают, что корабль Черноморского флота России «Сметливый» зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились международные учения Sea Breeze.

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Экономика Налоговые декларации могут разрешить подавать через МФЦ Россияне смогут подать декларации по НДФЛ и сведения о налоговых льготах через многофункциональные центры оказания услуг (МФЦ).

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Армия и оружие В ДНР сообщили об одном погибшем из-за обстрелов Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

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Политика Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиям Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ.

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Авто Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.

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Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.

Происшествия В Ленинградской области нашли останки 99 красноармейцев В Ленинградской области обнаружили крупное захоронение красноармейцев, погибших зимой 1940 года во время советско-финской войны.

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Политика Украина вышла из очередного соглашения СНГ Ранее, 23 января, Украина вышла из трех экономических соглашений СНГ.

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Происшествия Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».

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Общество В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.