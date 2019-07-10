Армия и оружие

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea BreezeRT на русском 07:48

Военно-морские силы Украины утверждают, что корабль Черноморского флота России «Сметливый» зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились международные учения Sea Breeze.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
Как указывается в сообщении
 пресс-службы, 10 июля около 08:00 корабль, «провоцируя опасную ситуацию, зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группы международной коалиции».
RT на русском07:48

Подробнее о событии

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

RT на русском07:48

Российский корабль зашел в зону учений Sea Breeze, заявили в ВМСУ

РИА Новости07:36

Украина заявила о заходе корабля ВМФ РФ в закрытую зону учений Sea Breeze

Известия05:51

Киев обвинил «Сметливого» в проходе в закрытую зону учений Sea Breeze

РБК06:37

ВМФ РФ не комментирует сообщение о заходе сторожевика в закрытую зону учений Sea Breeze

ТАСС07:15

Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО

Газета.Ru07:14

Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Lenta.ru05:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
Экономика

Налоговые декларации могут разрешить подавать через МФЦ

Россияне смогут подать декларации по НДФЛ и сведения о налоговых льготах через многофункциональные центры оказания услуг (МФЦ).
Обновлено в 07:18
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота

Обновлено в 07:19
Армия и оружие

В ДНР сообщили об одном погибшем из-за обстрелов

Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:01
Общество

Жителей России предупредили о погодных аномалиях в августе

В августе текущего года в ряде регионах России ожидаются небольшие отрицательные погодные аномалии, об этом говорится в предварительном прогнозе Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 05:57
Футбол

Тарасов: «„Локомотив“ послал меня»

Обновлено в 07:53
Политика

Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиям

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ.
Обновлено в 07:44
Политика

«Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России

Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.
Обновлено в 08:20
Экономика

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

Поставки самолетов Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:42
Кино

Умерла итальянская актриса Валентина Кортезе

Итальянская актриса Валентина Кортезе скончалась в Милане.
Обновлено в 06:13
Экономика

Экс-директор «ВТБ Страхования» возглавит «Росгосстрах»

СК "Росгосстрах" возглавит Геннадий Гальперин, недавно покинувший должность директора СК "ВТБ Страхование", говорится в сообщении основного акционера "Росгосстраха" - банка "Открытие".
Обновлено в 06:17
Гаджеты

РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий

Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 03:59
Авто

Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato

К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Футбол

«Енисей» назвал слова Аленичева про селекцию ложью

Спортивный директор футбольного клуба «Енисей» Денис Петровский назвал ложью слова бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева о просьбах по селекции.
Обновлено в 07:06
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Здоровье

В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию

Новый способ уничтожения комаров представлен министерством здравоохранения Таиланда.
Обновлено в 08:12
Политика

Венедиктов привез Зеленскому письмо от матери Вышинского

Обновлено в 07:40
Происшествия

В Ленинградской области нашли останки 99 красноармейцев

В Ленинградской области обнаружили крупное захоронение красноармейцев, погибших зимой 1940 года во время советско-финской войны.
Обновлено в 07:48
Авто

Более 70% грузовых автомобилей в России производится на трех заводах

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего на территории РФ сборкой грузовых автомобилей занимаются 23 предприятия.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца

Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.
Обновлено в 06:29
Политика

Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Ранее, 23 января, Украина вышла из трех экономических соглашений СНГ.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Задушенную девушку нашли в отеле в Новой Москве

Обновлено в 06:54
Политика

В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель

Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
Обновлено в 07:25
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Обновлено в 04:25
Происшествия

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой

Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Бывший начальник ГУФСИН Кузбасса получил 8,5 лет колонии за взятку

Как сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК РФ, суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и на четыре года запретил заниматься деятельностью, связанную с осуществлением функций представителя власти.
Обновлено в 07:43
Футбол

Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный готовится к сезону с командой ПФЛ.
Обновлено в 07:45
Общество

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Экономика

«Известия»: россияне стали покупать меньше лекарств, чем в 2018 году

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов сократился в РФ за период с января по май 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года на 3,7%. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.
Обновлено вчера в 20:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сметливый
Военный корабль
Сторожевой корабль модернизированного проекта 01090. До 1 июня 1992 года классифицировался как большой противолодочный корабль проекта 61 типа «Комсомолец Украины». За характерный высокий звук газовых турбин корабли этого типа получили на флоте прозвище «поющие фрегаты». Последний «поющий фрегат» и старейший боевой корабль в составе ВМФ РФ. На 2019 год старейший в мире из находящихся в строю кораблей класса «эсминец». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. Бортовой № 870.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное