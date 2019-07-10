Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea BreezeRT на русском 07:48
Военно-морские силы Украины утверждают, что корабль Черноморского флота России «Сметливый» зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились международные учения Sea Breeze.
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с чего всё началось
Как указывается в сообщении пресс-службы, 10 июля около 08:00 корабль, «провоцируя опасную ситуацию, зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группы международной коалиции».RT на русском07:48
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